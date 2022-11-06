Я и (не) мое лицо: как принять свою новую внешность после травмы — советы психолога

Война принесла очень много разрушений, горя, отчаяния. Люди, постоянно живущие в состоянии войны, истощаются физически и психологически. Особенно тяжело тем, кто получил физические травмы, ранения, ведь изменилась их обычная жизнь.

Травматизация в военных условиях — это особая тема, ведь она охватывает сразу все сферы жизнедеятельности человека, — уверена психолог Наталья Цымбалюк.

По словам врачей, эта война необычна тем, что травмы, ранения стали серьезнее, ведь применяется широкий арсенал военной техники, учащаются случаи применения запрещенного оружия. Таким образом, автоматически растет уровень инвалидизации не только среди военных, но и мирного населения.

Психолог горячей линии психологической поддержки от благотворительного фонда Запорука Наталья Цымбалюк отмечает по собственному опыту, что мужчинам тяжелее дается принятие физической травмы и инвалидизация, а женщинам — травмирование внешности.

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Такие факторы влияют на самооценку, изменяют образ тела, то есть наше субъективное принятие собственного тела, наше видение, понимание и отношение к себе.

Собственно, от образа нашего тела зависит оценка своей привлекательности, забота о себе, ощущение собственной сексуальности и силы.

Поэтому Наталья Цымбалюк объяснила, что делать, если война оставила травму не только душевную, но и физическую.

Не оставайся наедине со своими страхами, переживаниями, мыслями, эмоциями: поддержка нужна каждому, особенно в трудные времена, так что позволь своим близким поддержать тебя, побыть рядом, посильно помочь.

В нашей жизни происходят перемены. Изменения коснулись тебя. Теперь ты выглядишь и чувствуешь себя иначе. Здесь важно постепенное, медленное принятие себя нового/новой: в зеркале, в социуме, в профессиональной жизни. Дай себе время, привыкни к себе нового/новой, позволь себе эмоционировать, не скрывать себя настоящего/настоящую.

Акцентируй на своих преимуществах, сильных сторонах собственной личности, внутренних качествах — развивай их.

Общайся, проговаривай важные для тебя вещи с твоими близкими, развивай эмоциональный интеллект.

Произошедшие с тобой физические изменения требуют социальной переориентации, реадаптации к социуму в новой роли — найди ее. Попробуй увидеть ситуацию как новый старт в своей жизни, как новые профессиональные и личностные возможности, переориентируйся на будущее.

Отсеивай неприятные тебе социальные контакты, не стоит реагировать на оскорбления и агрессию, не позволяй себе перейти на уровень тех людей, которые их проявляют.

Верь в себя. Человеку дается ровно столько, сколько он может выдержать и пережить. Твоя помощь, твой опыт может пригодиться и другим людям.

Благотворительный фонд Запорука запустил бесплатную горячую линию психологической поддержки для украинцев в условиях войны. Сегодня важно не оставаться наедине со своими эмоциями и страхами. Физическая безопасность — наша базовая потребность. Но психологическая стабильность играет не меньшую роль.

Горячая линия по номеру 0 800 4000 23 работает:

бесплатно и круглосуточно;

по всей территории Украины;

со всех мобильных операторов;

для звонков из-за границы +38 050 493 03 07.

Обращаться можно с любой проблемой, в частности:

если у тебя тревожность;

ты чувствуешь хроническую усталость;

у тебя есть проблемы со сном;

ты чувствуешь, что больше не справляешься;

случаются панические атаки;

тебе трудно адаптироваться к новым условиям;

тебе сложно пережить потери в твоей жизни.

Команда из 20 кризисных психологов гарантирует:

конфиденциальность;

анонимность;

профессионализм;

тактичность.

Рассказать о бесплатной психологической поддержке благотворительного фонда Запорука родным и близким, всем тем, кто нуждается — уже помощь ближнему.

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