Я и (не) мое лицо: как принять свою новую внешность после травмы — советы психолога

Война принесла очень много разрушений, горя, отчаяния. Люди, постоянно живущие в состоянии войны, истощаются физически и психологически. Особенно тяжело тем, кто получил физические травмы, ранения, ведь изменилась их обычная жизнь.
Травматизация в военных условиях — это особая тема, ведь она охватывает сразу все сферы жизнедеятельности человека, — уверена психолог Наталья Цымбалюк.
Травматизация в военных условиях — это особая тема, ведь она охватывает сразу все сферы жизнедеятельности человека, — уверена психолог Наталья Цымбалюк.
По словам врачей, эта война необычна тем, что травмы, ранения стали серьезнее, ведь применяется широкий арсенал военной техники, учащаются случаи применения запрещенного оружия. Таким образом, автоматически растет уровень инвалидизации не только среди военных, но и мирного населения.
Психолог горячей линии психологической поддержки от благотворительного фонда Запорука Наталья Цымбалюк отмечает по собственному опыту, что мужчинам тяжелее дается принятие физической травмы и инвалидизация, а женщинам — травмирование внешности.
Такие факторы влияют на самооценку, изменяют образ тела, то есть наше субъективное принятие собственного тела, наше видение, понимание и отношение к себе.
Собственно, от образа нашего тела зависит оценка своей привлекательности, забота о себе, ощущение собственной сексуальности и силы.
Собственно, от образа нашего тела зависит оценка своей привлекательности, забота о себе, ощущение собственной сексуальности и силы.
Поэтому Наталья Цымбалюк объяснила, что делать, если война оставила травму не только душевную, но и физическую.
Благотворительный фонд Запорука запустил бесплатную горячую линию психологической поддержки для украинцев в условиях войны. Сегодня важно не оставаться наедине со своими эмоциями и страхами. Физическая безопасность — наша базовая потребность. Но психологическая стабильность играет не меньшую роль.
Горячая линия по номеру 0 800 4000 23 работает:
Обращаться можно с любой проблемой, в частности:
Команда из 20 кризисных психологов гарантирует:
Рассказать о бесплатной психологической поддержке благотворительного фонда Запорука родным и близким, всем тем, кто нуждается — уже помощь ближнему.
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