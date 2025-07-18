Ее поминали на 40-й день, а она вышла з комы: история Нели

Она очнулась от удара о холодный пол. Вокруг было липко и жутко. Ни земля, ни трава, а тела. Десятки тел. Попытка подняться обернулась приступом тошноты, от которой, казалось, вывернет внутренности.

Ее два слышных стона прорвался сквозь тишину, вызвав шок и мгновенную панику среди медиков. Раздались отрывистые команды немедленно найти каталку и везти ее в реанимацию. Следующим был вопрос о её имени и фамилии.

Ее историю рассказало hromadske.

Врачи думали, что она уже мертва

Собрав последние крупицы сознания, она смогла назвать себя — Леонидова Неля, — но ее первой мыслью, сильнее боли и страха, была забота о детях.

— Глаз не видит, где мои дети?! — прохрипела она.

Когда ей ответили, что дети живы и с ними всё хорошо, ее тело, выполнив главную миссию, наконец сдалось. Сознание покинуло ее, и Неля впала в кому, которая длилась следующие несколько месяцев.

Так началась новая страница жизни Нели Леонидовой. Женщины, которую к тому моменту уже официально признали мёртвой, бросили в морг донецкого госпиталя как груз 200 и даже вписали в списки девятнадцати погибших в тот день, 13 августа 2014 года. Пока она боролась за жизнь, друзья поминали ее на 9-й и на 40-й день.

Тихий вечер, превратившийся в ад

Чтобы понять, как красивая 34-летняя женщина оказалась на грани жизни и смерти, нужно вернуться в тот августовский вечер. Неля жила в небольшом зелёном городке Зугрэс в Донецкой области, который славился прозрачными карьерами и рекой Крынка. Работала на энергомеханическом заводе, который когда-то обеспечивал башенными кранами полмира.

Война пришла в 2014 году. Уже падали самолёты, гремело в соседних городах. В Зугрэсе появились танки без опознавательных знаков и люди в форме, которые пытались мобилизовать местных мужчин, часто силой.

— Никто из моих знакомых ни уехал в РФ, ни пошёл воевать за неё, — серьёзно говорит Неля.

13 августа она на мопеде забрала из садика 4-летнего сына Елизара и соседскую девочку Дашу. По пути домой они на несколько минут остановились на пляже. Эти минуты стали роковыми. Вдруг в небе загудело, и на город посыпались кассетные боеприпасы.

— Мне приписывают геройство, что я накрыла собой детей, а это был просто испуг, — вспоминает она.

На Нелю было страшно смотреть: вырванный бок, простреленное лёгкое, раздробленное лицо. В двух больницах от неё отказались. Так она и оказалась в морге.

Ад — это не раны

Когда Неля вышла из комы, ее ждала серия операций.

Я лежала и слышала слова хирурга: Нет ни лица, ни кишок. Если она выживет, я поверю в Бога, — рассказывает женщина.

Из ее тела извлекли 18 осколков. Сейчас ее лицо держат десять титановых пластин и тридцать шурупов.

Она серьезно объясняет, что бесконечные операции и физическая боль, которая длится годами, — это не самое страшное.

Настоящим адом для нее стала невидимая, ежедневная борьба с самой собой и новой реальностью. Это изнурительный процесс, где самое трудное — не выдержать очередное хирургическое вмешательство, а научиться жить с последствиями, принять своё новое отражение в зеркале и найти силы продолжать путь.

Едва встав на ноги в марте 2015-го, она вывезла детей из оккупации. Поселились в Пятихатках под Харьковом. Выживали на мизерную пенсию и пособие переселенца, арендуя жилье.

Ухаживала за мамой, которая часто теряла сознание, 14-летняя дочь Каролина. Неля вспоминает, как ей помогали простые люди: приносили одежду, еду, технику.

Но в то же время ей приходилось бороться с реакцией общества на её внешность. Люди на улице шарахались, отворачивались, прятали от нее детей.

Человеческое равнодушие

Однако ее ирония исчезает, когда она касается истинной сути своих страданий. Она серьёзно объясняет, что бесконечные операции и физическая боль, которая длится годами, — это не самое страшное.

Не пугайтесь, тетя не странная, тетя просто с войны, — вспоминает она.

Боль от человеческой жестокости была невыносимой. Она решила, как только дочери исполнится 18, она покончит с собой.

Переломный момент произошёл в ночном магазине, где она работала. “Эй ты, одноглазая, а ну иди сюда”, — крыкнул ей мужчина.

И тут Неля, которая при росте 186 см весила 54 кг, почувствовала невиданную ярость, начала кричать. Мужчина, похожий на буйвола, которого танком не собьёшь, сник. С тех пор она поняла, что заставит всех уважать себя.

— Я приняла себя такой: искалеченной, изгнанной, оплёванной. И я научилась отделять мнение людей обо мне от себя. И они чувствуют границы, мою силу, — рассказала Неля.

Война, догнавшая во второй раз

До полномасштабного вторжения Неля стала бабушкой. Когда начались обстрелы Харькова, семья снова была вынуждена бежать. После недолгого пребывания в Швеции, она поселилась в Коломые.

Здесь она пережила яркую историю любви с мужчиной по имени Назарий, который сделал ей предложение на коне с охапкой роз.

Назар увидел меня и сказал, что я — самая красивая, — вспоминает она.

Но счастье длилось недолго — пара рассталась из-за пагубного пристрастия мужчины, мириться с которым Неля не захотела, ценя собственную жизнь, подаренную ей во второй раз.

Сегодня она продолжает мечтать о любви и семье. Говорит, хочется прийти домой, покапризничать, побыть маленькой девочкой.

О себе она говорит с иронией и гордостью.

Во мне два метра шарма и эпатажности. Титановый фасад, стальной прищур и взгляд питбуля после боя. Но в то же время я и очень нежная внутри, — говорит женщина.

Неля Леонидова планирует и дальше улучшать своё лицо, пойти на танцы, на пилон — почувствовать удовольствие, а не только боль. Её главная цель — не выживать, а по-настояшему жить. И, глядя на ее несокрушимую силу воли, нет сомнений, что ей это удастся.

Главное фото: hromadske.

Каждая из таких историй — как шрам, который никогда окончательно не заживёт. Но несмотря на боль, женщины продолжают жить.

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