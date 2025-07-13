Спасла младенца, потеряла мужа и учится снова дышать на полную — история Даши

Каждая из таких историй — как шрам, который никогда окончательно не заживет. Но несмотря на боль, женщины продолжают жить. Воспитывают детей, работают, занимаются волонтерством, не сдаются.

Даша — одна из них. Когда началось полномасштабное вторжение, ей было 29. У нее только что родилась дочь, был дом в Мелитополе, любимая работа в школе, любимый муж — кузнец на заводе. А потом… война.

Даша прорывалась из оккупации с младенцем на руках, ночевала в подвалах, потеряла дом, а впоследствии — и мужа. Сегодня она проходит программу Незламна мама от Фонда Маша, восстанавливает себя — и держится ради ребенка. Это ее история.

Когда пришла война

До 2022 года жизнь семьи была обычной и счастливой. Пока не упали первые бомбы на аэродром возле Мелитополя.

— Помню, как мы проснулись, в полном шоке начали собирать вещи, документы, а потом посмотрели с мужем друг на друга. Куда же мы уедем из нашего дома? Никуда…, — вспоминает Даша.

Затем в городе появились российские танки и вертолеты. Сначала люди ходили на митинги, пытались говорить с оккупантами, но те лишь молчали в ответ…

А потом начали стрелять по ногам: так митинги и закончились.

В городе пропала связь, магазины разгромили, полки опустели, цены взлетели до небес. Две недели семья провела в подвале. Дочь Стася, которой тогда было всего 7 месяцев, сильно реагировала на взрывы. Так продолжалось месяц, пока семья не решилась на выезд. Муж сказал:

— Даша, если мы не уедем, они придут и скажут мне воевать за них. Я не соглашусь, и меня расстреляют, — вспоминает Даша.

Бежать от оккупации

Они собрали вещи за вечер. На стекла автомобиля наклеили бумажки с надписью “ДЕТИ” — на русском языке, чтобы оккупанты понимали. Взяли еще двух незнакомых людей: бабушку и девушку с ребенком.

Дорога до Запорожья, которая раньше занимала несколько часов, растянулась на более чем 12. Даша рассказывает, что они проезжали 22 российских блокпоста, где всех обыскивали, проверяли телефоны, а мужчин заставляли раздеваться.

Чтобы их пропускали быстрее, она щипала дочь за пяточку — та начинала плакать. Это спасало. “Я знала, что это неправильно, но действовало. Она наша маленькая героиня!”, — говорит Даша.

— Когда мы доехали до первого украинского блокпоста, то вышли из машины, упали на землю и начали плакать. Мы обнимали военного, который нас встретил, и не могли поверить, что мы на свободной земле.

Жить без дома

Сначала они пожили в Кропивницком, потом переехали во Львов, Даша с дочерью выезжали за границу, в Словакию и Болгарию. Теперь живут в Полтаве. Но новые города не воспринимались.

Даша признается, что долго отказывалась даже изучать маршруты транспорта — настолько сильно хотелось домой. Она говорит: чувствовала себя деревом без корней.

Во Львове муж сначала искал работу. А потом сообщил, что идет в военкомат. Как выяснилось позже, он сам попросился на фронт. Сказал, что хочет, чтобы его ребенок рос дома. Даша не останавливала.

— Мне говорили: как ты его пустила? А как я могла не пустить? Он взрослый, мудрый человек. Настоящий богатырь, за которым я всегда была, как за стеной, которого безгранично люблю и уважаю.

Он гордился, что помогает освобождать наши территории, что полезен. А я гордилась им. А еще он говорил, что все обязательно будет хорошо. И я ему верила.

Он служил в морской пехоте в течение 19 месяцев. Имел серьезные ранения и контузии, но каждый раз возвращался к своим побратимам. Она все это время оставалась с дочерью — ждала звонков, передавала вкусности, готовила посылки.

Когда летом он был в отпуске, семья объехала почти всю страну — увидела всех близких. А встреча в октябре была последней.

“Вовка погиб”

В тот день Даша была на соревнованиях в Черновцах с подругой-тренером, остановились в отеле.

— Я пожелала ему доброго утра. Но он не ответил. И на фото Стаси не ответил. И в обед не ответил. Я не волновалась — он и раньше во время операций исчезал и на два дня, и на неделю.

Но около 23:00 позвонил побратим и сказал: “Даша, я побратим твоего мужа. Вовка погиб”. Женщина упала на пол в коридоре отеля и завыла. Люди выходили из номеров, а подруга объясняла: “Извините, у нее муж погиб”.

Потом было следствие и опознание. Даша просила посмотреть только обручальное кольцо и его шейное украшение, которое когда-то подарила — этого было бы достаточно.

— Мне ответили, что так нельзя. И я опознала своего погибшего мужа. Я сделала это, — говорит женщина.

Семья из двух

После похорон дочь перестала спать и есть. Просыпалась ночью, плакала и звала папу. А однажды, вспоминает Даша, когда они вместе плакали, Стася сказала: “Папа, смотри, мама снова плачет”.

— Моя жизнь очень изменилась. Из прежней в ней остались только я и Стася, — говорит Даша.

Муж для меня был всем. И братом, и папой, и другом. Если бы не ребенок, я бы уже была в пикселе.

Когда Даша увидела анкету на программу Незламна мама, сразу поняла: ей действительно нужна помощь.

Эта программа реабилитации, разработанная специалистами по психологии и посттравматическим расстройствам. Создана специально для женщин и детей, пострадавших от войны. Это сочетание онлайн- и офлайн-лагеря, где с участницами работают психологи, телесные и арт-терапевты.

Даша не пропускала ни одного занятия, участвовала в групповых и индивидуальных сессиях, телесной терапии, мастер-классах. Самой важной частью, говорит она, стало общение с другими женщинами.

До программы она не позволяла себе чувствовать. Закрывалась. Но благодаря работе с психологами сумела разобраться в себе, понять, как ее изменила потеря. Во время тестирования психоэмоционального состояния от Healthy Mind ее результаты сначала ухудшились — но именно потому, что благодаря работе с психологами боль наконец вышла наружу.

— Позволила себе чувствовать и переживать. Да, это не положительные эмоции, но я наконец сделала этот огромный шаг к себе. И тестирование это подтвердило. Я бы хотела проходить тест и в дальнейшем, чтобы самостоятельно делать чек-ап своего состояния. Ведь ты можешь чувствовать что-то, но непросто понимать себя, — объясняет Даша.

А еще после всего, что произошло, она наконец позволила себе мечтать. Ее муж очень любил путешествия, новые города, жизнь.

— Я мечтаю теперь показать своему ребенку мир, привить ему любовь к жизни несмотря на все, что происходит вокруг, — говорит Даша.

Мы знаем много сильных историй. Читай про операционную медсестру с позывным Мама, которая вернулась в окруженный Мариуполь, несмотря на опасность.

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