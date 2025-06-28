“Я вернулась в Мариуполь”: история медсестры, которая прошла Азовсталь и Еленевку

Воины устают, потому что их тела и души вынуждены выдерживать огромные испытания войны. Помни об этом всякий раз, когда видишь воина рядом. И когда читаешь чью-то историю. Как вот эту, об операционной медсестре с позывным Мама, вернувшейся в окруженный Мариуполь, несмотря на опасность.

Больные, раненые и тяжелораненые — это реальность, с которой столкнулась Надежда Ириш 24 февраля 2022 года. Она вівезла пациента в Днепр, но не могла покинуть своих подопечных в военном госпитале. Поэтому приняла решение возвращаться в Мариуполь на вертолете.

То, что было дальше, теперь всегда будет в памяти Мамы. Азовсталь, плен, 41 день в карцере, крики раненых и умирающих азовцев в Еленовке. Она достойно прошла все испытания, вернулась домой и присоединилась к рядам 12 бригады Азов вместе со своим сыном.

Я уже немного пожила, а другие еще молодые…

До 24 февраля 2022 года она проходила службу в 555 Военном госпитале города Мариуполь. Там встретила большое вторжение. Вспоминает: это были целые потоки больных и тяжелораненых людей.

— Мы пытались их сразу эвакуировать, но с 26 февраля это стало невозможно. Я решила, что буду вывозить раненых.

Еще подумала тогда: “Я уже немного пожила, а остальные мои парни и девушки еще молодые” … Поэтому поехала в Днепр, очень волновалась за свою пациентку, — вспоминает Мама.

Она ждала приказа командира о возвращении назад, но тот отказал и приказал сидеть в городе. Но Надежда решила по-другому.

— Там остались все мои подчиненные, друзья… я чувствовала себя убежавшим дезертиром, ходила и просила, чтобы меня вернули в Мариуполь!

Мне сказали, что я глупая, но эта мысль меня не отпускала, — вспоминает военная.

Впоследствии командир собрал всех, кто выехал из Мариуполя и спросил, кто хочет вернуться, чтобы помочь коллегам.

Надежда единственная вызвалась.

31 марта она с несколькими другими врачами вылетела в Мариуполь на вертолете.

Вспоминает, как удивилась, когда увидела в подвалах неприсущую такой ситуации чистоту, как раненые ребята шутили между собой, играли с собакой, которая тоже с ними там жила.

Так Азовсталь встретила Пасху. Под постоянным огнем, прорывом россиян и с сотнями раненых. На праздник повар Азова пришел с круглым хлебом и заплакал от того, что не знал: как разделить его на 350 раненых и 45 человек из персонала.

Плен в Еленовке

При выходе в почетный плен у украинцев забрали последнее ценное для каждого. Так Надежда попала в Еленовскую исправительную колонию №120.

Надежда помнит тот теракт, который совершили россияне против них. Говорит: ВСУ никогда не стреляли в ту сторону, потому что знали, что там находятся украинские пленники. Россияне прикрывались ими специально.

Мы слышали страшные крики, автоматные очереди… С 23 часов ночи до шести утра они раненых оттуда не вывозили.

— На следующий день легких раненых перевели к нам в камеру. Мы собирали с девчонками вещи, которые могли отдать им. Передавали врачами, которые ходили по камерам, — вспоминает бывшая пленница.

Их поддерживала вера в освобождение. Всегда держались, чтобы россияне не увидели ни у кого слез.

Осенью Надежда пережила этап в Таганрог. 17 октября часть девушек услышала свои фамилии и “с вещами — на выход”. Долгая дорога, и в конце концов пленники увидели украинский флаг.

Когда мы шли к нашим автобусам, то встретились с теми, на кого нас обменяли: большие мужчины, чистые и сытые, с чемоданами на колесах, одетые в чистое. И мы — кто в грязной одежде еще из Азовстали, кто в берцах, кто — в футболке.

Надежда проходила реабилитацию. Потом решила, что поедет в Запорожский госпиталь. Впоследствии один из ее сыновей сообщил, что хочет мобилизоваться, поэтому они вдвоем пошли в Азов.

Сейчас тысячи семей ждут своих родных из плена. Их голоса и истории можешь прочесть в нашем другом материале, по ссылке.

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