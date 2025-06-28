Истории Рассказы

“Я вернулась в Мариуполь”: история медсестры, которая прошла Азовсталь и Еленевку

Виктория Мельник, журналист сайта 28 июня 2025, 18:00
Надежда Ириш

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь