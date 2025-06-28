“Я вернулась в Мариуполь”: история медсестры, которая прошла Азовсталь и Еленевку

Воины устают, потому что их тела и души вынуждены выдерживать огромные испытания войны. Помни об этом всякий раз, когда видишь воина рядом. И когда читаешь чью-то историю. Как вот эту, об операционной медсестре с позывным Мама, вернувшейся в окруженный Мариуполь, несмотря на опасность. Больные, раненые и тяжелораненые — это реальность, с которой столкнулась Надежда Ириш 24 февраля 2022 года. Она вівезла пациента в Днепр, но не могла покинуть своих подопечных в военном госпитале. Поэтому приняла решение возвращаться в Мариуполь на вертолете. То, что было дальше, теперь всегда будет в памяти Мамы. Азовсталь, плен, 41 день в карцере, крики раненых и умирающих азовцев в Еленовке. Она достойно прошла все испытания, вернулась домой и присоединилась к рядам 12 бригады Азов вместе со своим сыном.Я уже немного пожила, а другие еще молодые… До 24 февраля 2022 года она проходила службу в 555 Военном госпитале города Мариуполь. Там встретила большое вторжение. Вспоминает: это были целые потоки больных и тяжелораненых людей. — Мы пытались их сразу эвакуировать, но с 26 февраля это стало невозможно. Я решила, что буду вывозить раненых. Еще подумала тогда: “Я уже немного пожила, а остальные мои парни и девушки еще молодые” … Поэтому поехала в Днепр, очень волновалась за свою пациентку, — вспоминает Мама. Она ждала приказа командира о возвращении назад, но тот отказал и приказал сидеть в городе. Но Надежда решила по-другому. — Там остались все мои подчиненные, друзья… я чувствовала себя убежавшим дезертиром, ходила и просила, чтобы меня вернули в Мариуполь! Мне сказали, что я глупая, но эта мысль меня не отпускала, — вспоминает военная. Впоследствии командир собрал всех, кто выехал из Мариуполя и спросил, кто хочет вернуться, чтобы помочь коллегам. Надежда единственная вызвалась. 31 марта она с несколькими другими врачами вылетела в Мариуполь на вертолете. Вспоминает, как удивилась, когда увидела в подвалах неприсущую такой ситуации чистоту, как раненые ребята шутили между собой, играли с собакой, которая тоже с ними там жила. Так Азовсталь встретила Пасху. Под постоянным огнем, прорывом россиян и с сотнями раненых. На праздник повар Азова пришел с круглым хлебом и заплакал от того, что не знал: как разделить его на 350 раненых и 45 человек из персонала. Читать по теме Стал ветераном в 20 лет! Невероятная история морпеха, защищавшего Мариуполь “Мы просто делали свою работу”, — говорит Роман скромно о своем вкладе в защиту Мариуполя. Плен в Еленовке При выходе в почетный плен у украинцев забрали последнее ценное для каждого. Так Надежда попала в Еленовскую исправительную колонию №120. Надежда помнит тот теракт, который совершили россияне против них. Говорит: ВСУ никогда не стреляли в ту сторону, потому что знали, что там находятся украинские пленники. Россияне прикрывались ими специально. Мы слышали страшные крики, автоматные очереди… С 23 часов ночи до шести утра они раненых оттуда не вывозили. — На следующий день легких раненых перевели к нам в камеру. Мы собирали с девчонками вещи, которые могли отдать им. Передавали врачами, которые ходили по камерам, — вспоминает бывшая пленница. Их поддерживала вера в освобождение. Всегда держались, чтобы россияне не увидели ни у кого слез. Осенью Надежда пережила этап в Таганрог. 17 октября часть девушек услышала свои фамилии и “с вещами — на выход”. Долгая дорога, и в конце концов пленники увидели украинский флаг. Когда мы шли к нашим автобусам, то встретились с теми, на кого нас обменяли: большие мужчины, чистые и сытые, с чемоданами на колесах, одетые в чистое. И мы — кто в грязной одежде еще из Азовстали, кто в берцах, кто — в футболке. Надежда проходила реабилитацию. Потом решила, что поедет в Запорожский госпиталь. Впоследствии один из ее сыновей сообщил, что хочет мобилизоваться, поэтому они вдвоем пошли в Азов. Сейчас тысячи семей ждут своих родных из плена. Их голоса и истории можешь прочесть в нашем другом материале, по ссылке. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Женщины на войне, Мариуполь, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter