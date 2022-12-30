Мого повернення до розважального телебачення не буде вже ніколи: Сергій Притула дав інтерв’ю Маші Єфросиніній

Український шоумен Сергій Притула зараз відомий не завдяки телевізору чи політиці: від 24 лютого він став волонтером, який за добу може зібрати мільйони гривень для армії та військової техніки.

Про його великі збори уже існує багато мемів: мовляв, коли ми з його допомогою купимо астероїд, який знищить Росію.

Інтерв’ю в шоумена та волонтера взяла також відома телеведуча Маша Єфросиніна в рамках свого шоу Екзамен. Нова реальність. Про розлуку із сім’єю під час війни, феномен довіри до Притули, яку суму вдалося назбирати дітям-волонтерам та звідки береться хейт його діяльності — розповідаємо в матеріалі.

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Розлука із дружиною та дітьми

За час війни Сергій Притула, як він сам зізнався, “прокачав” свої вміння у побуті.

— Я навчився користуватися пральною машинкою, а ще тепер знаю, як в нас працює система кондиціонерів, — зізнався шоумен.

Зараз Притула рідко сперечається з дружиною Катериною, бо каже: мають змогу бачитися дуже рідко, тож сваркам місця в їхньому житті немає.

Як я можу марнувати такий дорогоцінний час на суперечки з дорогими мені людьми? Це дуже ірраціонально в часи війни.

Про розмови зі своїми дітьми Сергій каже: старшому сину Дмитрові не довелося пояснювати щось про війну, адже у 2014 році йому було лише шість, тож син зростав разом із цією ситуацією в країні. Син завжди знає, коли тато виїздить у небезпечні місця та ніколи не розповідає про це мамі — аби не турбувати її, як просив тато.

Донька Соломія уже знає про Небесну Сотню, бо для її батьків важливо, аби діти зростали з національним усвідомленням історії України.

Разом з тим, дівчинка дуже переживала розлуку з татом та плакала щоразу, коли їхня телефонна розмова закінчувалася, — розповідає Притула.

Яку суму вдалося назбирати завдяки допомозі дітей?

За словами Сергія Притули, за три місяці завдяки допомозі українських дітей Фонду вдалося зібрати понад шість мільйонів гривень.

— Ми завжди запитуємо у дітей, на що вони хочуть, аби ми витратили ці гроші. Хтось хоче надіслати кошти на ремонт техніки, хтось — на закупівлю дронів.

А одна дівчинка сказала мені: “Купіть таку ракету, щоб в неї можна було посадити 140 мільйонів росіян та відправити їх у космос”.

Та зазвичай, як каже Сергій, діти приходять до фонду з уже готовою ідеєю. Наприклад, купити танк.

Про феномен довіри до Притули та хейт у його сторону

Не знайдеться українця, який би хоч один раз не кинув грошей на якийсь збір Фонду Притули. Та Маша Єфросиніна відмітила: якщо запитати когось про мотивацію такого вчинку, людина просто відповість: “Ну це ж Притула!”.

І такий феномен довіри не може пояснити й сам Сергій: він просто любить допомагати людям. Поширював інформацію про необхідність допомогти.

Зараз Притула не позиціює себе як телеведучого чи шоумена. Він зізнається, що історія його як телезірки тривала з 2005 року до лютого 2022 року.

— Після 24 лютого речі, які любив — зникли повністю або зупинилися. Речі, які стосуються війни це те, чим я зараз живу.

Я не сумую за тим, що залишилося за спиною. Мого повернення до розважального телебачення не буде вже ніколи.

За словами волонтера, він більше не бачить себе в тій системі координат, яка до повномасштабної війни була його звичним середовищем.

— Щоб вийти до глядачів з метою викликати сміх, треба мати всередині абсолютний позитив. Зараз я розумію, що всередині мене більше нічого не “тьохкає”, — заявив Сергій Притула.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній не оминув Притула й теми хейту його діяльності. Дійсно, багато українців знаходять причини не довіряти волонтеру та його фонду, критикують та звинувачують у крадіжках зібраних грошей.

Сам Сергій каже: він завжди намагається розібратися, чи компетентна ця людина в питанні, яке критикує.

— Така ситуація виникла на фоні купівлі супутника. І я на пальцях руки можу перерахувати людей, які розуміли цю ситуацію та зналися, що саме та як ми купуємо. В соцмережах “багато” експертів із “супутникознавства”, але ніхто ніколи взагалі не купував супутники.

Раніше ці люди були “інфекціоністами”, а зараз готові замінити Залужного та весь Генштаб, — жартує Притула. — Для мене оцінкою нашої роботи є зворотний зв’язок від військових.

Також Притула зазначив, що під час зборів та закупівель не існує фіксованої ціни на необхідні речі. Все це пов’язано також із пустим ринком Європи, про який волонтер розповідав в іншому інтерв’ю — його ти можеш знайти у нашому матеріалі.

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