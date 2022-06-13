Значуще складається з великої кількості маленького: Сергій Притула розповів історію найменшого пожертвування

Кілька гривень — здається, так мало. Особливо, коли хочеш допомогти українській армії, але бачиш, як хтось збирає мільйони. Чомусь одразу думаєш, що всі ймовірно кидають кілька десятків тисяч, щоб зібрати таку значну суму.
Однак ведучий Нового каналу, волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула точно може заперечити.
Звісно, часом думаєш собі, що цей чоловік може зробити гроші на благодійність і з повітря, але це ще не доведено ані науково, ані документально. А ось участь людей у доброчинних зборах коштів для ЗСУ — беззаперечна.
Нещодавно Сергій Притула на власному прикладі довів, що маленьких пожертв не буває, про що ведучий і розповів в інтерв’ю DW Українською.
Найменший донат приніс мені в результаті кілька мільйонів гривень.
Найменший донат приніс мені в результаті кілька мільйонів гривень.
Це підтвердила звичайна історія із життя. Сергій Притула ділиться, що був уже вдома і побачив повідомлення від онлайн-банкінгу. І на ньому було все прекрасно.
Зверху — поповнення рахунку на дві гривні, і нижче рядочок — загальна сума на рахунку в поточний момент. Не пам’ятаю точно, але щось наче 21 мільйон 700 тисяч.
Зверху — поповнення рахунку на дві гривні, і нижче рядочок — загальна сума на рахунку в поточний момент. Не пам’ятаю точно, але щось наче 21 мільйон 700 тисяч.
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Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)
Після чого з’явився один із найпопулярніших постів на сторінці благодійника, де було звичайне пояснення, чому не варто недооцінювати навіть дві гривні.
Таке велике складається з великої кількості от такого маленького.
Таке велике складається з великої кількості от такого маленького.
Ідея благодійності й раніше стала популярною серед українців, але коли стало зрозуміло, що долучитись може кожен, вона стала ще більш популярною і з’явився флешмоб.
Мені почали кидати по дві гривні, п’ять гривень, десять гривень 70 копійок, 16 гривень. У такий спосіб я назбирав вже два з половиною мільйони. Наші люди дивовижні!
Мені почали кидати по дві гривні, п’ять гривень, десять гривень 70 копійок, 16 гривень. У такий спосіб я назбирав вже два з половиною мільйони. Наші люди дивовижні!
Тож чому б нам не приєднатись до благодійної ініціативи від Сергія Притули прямо зараз та відправити стільки, скільки кожен може? Особисто не маю жодних заперечних причин, тому вже відкриваю застосунок онлайн-банкінгу.
Paypal: [email protected]
USDT (TRC20)
TW5pD4kFuQ4PfS1NkcTcvQ44djQwczQj37
ETH
0x858fa9c4de5f7a0e7d6eacb671c3482665a543b2
BTC
bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6
Патреон: https://www.patreon.com/prytula
ЄДРПОУ 43720363
Гривня UA 47 305299 00000 26005026707459
Долар UA 90 305299 00000 26001026709343
Євро UA 87 305299 00000 26009016707067
PLN UA 893052990000026006046712337
Призначення платежу — Благодійна допомога
5168742063537207
ОДЕРЖУВАЧ: ПРИТУЛА С. Д.
РАХУНОК: 26200681993072
IBAN: UA843052990000026200681993072
БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, КИЇВ, УКРАЇНА
ЄДРПОУ одержувача: 2975800618
BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY
IBAN: UA673052990000026200681955548
ACCOUNT: 5168742060489527
Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN
SWIFT CODE: PBANUA2X
Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33
Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080
BAN: UA603052990000026202681911665
ACCOUNT: 5168742060489444
BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Correspondent bank: Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany
SWIFT CODE: COBADEFF
Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01
Проте якщо хочеш відправити пожертвування не лише Сергію Притулі, але губишся у розмаїтті благодійних фондів, читай, як платформа Help The Helper створила каталог перевірених волонтерів.