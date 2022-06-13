Значуще складається з великої кількості маленького: Сергій Притула розповів історію найменшого пожертвування

Кілька гривень — здається, так мало. Особливо, коли хочеш допомогти українській армії, але бачиш, як хтось збирає мільйони. Чомусь одразу думаєш, що всі ймовірно кидають кілька десятків тисяч, щоб зібрати таку значну суму.

Однак ведучий Нового каналу, волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула точно може заперечити.

Звісно, часом думаєш собі, що цей чоловік може зробити гроші на благодійність і з повітря, але це ще не доведено ані науково, ані документально. А ось участь людей у доброчинних зборах коштів для ЗСУ — беззаперечна.

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Нещодавно Сергій Притула на власному прикладі довів, що маленьких пожертв не буває, про що ведучий і розповів в інтерв’ю DW Українською.

Найменший донат приніс мені в результаті кілька мільйонів гривень.

Це підтвердила звичайна історія із життя. Сергій Притула ділиться, що був уже вдома і побачив повідомлення від онлайн-банкінгу. І на ньому було все прекрасно.

Зверху — поповнення рахунку на дві гривні, і нижче рядочок — загальна сума на рахунку в поточний момент. Не пам’ятаю точно, але щось наче 21 мільйон 700 тисяч.

Після чого з’явився один із найпопулярніших постів на сторінці благодійника, де було звичайне пояснення, чому не варто недооцінювати навіть дві гривні.

Таке велике складається з великої кількості от такого маленького.

Ідея благодійності й раніше стала популярною серед українців, але коли стало зрозуміло, що долучитись може кожен, вона стала ще більш популярною і з’явився флешмоб.

Мені почали кидати по дві гривні, п’ять гривень, десять гривень 70 копійок, 16 гривень. У такий спосіб я назбирав вже два з половиною мільйони. Наші люди дивовижні!

Тож чому б нам не приєднатись до благодійної ініціативи від Сергія Притули прямо зараз та відправити стільки, скільки кожен може? Особисто не маю жодних заперечних причин, тому вже відкриваю застосунок онлайн-банкінгу.

Усі рахунки Сергія Притули

Paypal: [email protected]

USDT (TRC20)

TW5pD4kFuQ4PfS1NkcTcvQ44djQwczQj37

ETH

0x858fa9c4de5f7a0e7d6eacb671c3482665a543b2

BTC

bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6

Патреон: https://www.patreon.com/prytula

БО Благодійний фонд Сергія Притули

ЄДРПОУ 43720363

Гривня UA 47 305299 00000 26005026707459

Долар UA 90 305299 00000 26001026709343

Євро UA 87 305299 00000 26009016707067

PLN UA 893052990000026006046712337

Призначення платежу — Благодійна допомога

Поповнення картки (гривні)

5168742063537207

ОДЕРЖУВАЧ: ПРИТУЛА С. Д.

РАХУНОК: 26200681993072

IBAN: UA843052990000026200681993072

БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, КИЇВ, УКРАЇНА

ЄДРПОУ одержувача: 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01

Проте якщо хочеш відправити пожертвування не лише Сергію Притулі, але губишся у розмаїтті благодійних фондів, читай, як платформа Help The Helper створила каталог перевірених волонтерів.