Значимое состоит из большого количества маленького: Сергей Притула рассказал историю самого малого пожертвования

Несколько гривен — кажется, так мало. Особенно когда хочешь помочь украинской армии, но видишь, как кто-то собирает миллионы. Почему-то сразу думаешь, что все, вероятно, бросают несколько десятков тысяч, чтобы собрать столь значительную сумму.

Однако ведущий Нового канала, волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула точно может возразить.

Конечно, порой думаешь, что этот мужчина может сделать деньги для благотворительности и из воздуха, но это еще не доказано ни научно, ни документально. А вот участие людей в благотворительном сборе средств для ВСУ — бесспорно.

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Недавно Сергей Притула на собственном примере доказал, что маленьких пожертвований не бывает, о чем ведущий и рассказал в интервью DW Українською.

Самый маленький донат принес мне в результате несколько миллионов гривен.

Это подтверждает обычная история из жизни. Сергей Притула делится, что был дома и увидел сообщение от онлайн-банкинга. И на нем все было прекрасно.

Сверху — пополнение счета на две гривны, и ниже строка — общая сумма на счете в текущий момент. Не помню точно, но что-то вроде 21 миллиона 700 тысяч.

После чего появился один из самых популярных постов на странице благотворителя, где было обычное объяснение, почему не стоит недооценивать даже две гривны.

Такое большое состоит из большого количества такого маленького.

Идея благотворительности и раньше была популярной среди украинцев, но когда стало ясно, что приобщиться может каждый, идея стала еще более популярной и появился флешмоб.

Мне начали бросать по две гривны, пять гривен, десять гривен 70 копеек, 16 гривен. Таким образом, я насобирал уже два с половиной миллиона. Наши люди удивительные!

Так почему бы нам не присоединиться к благотворительной инициативе от Сергея Притулы прямо сейчас и не отправить столько, сколько каждый может? Лично я не знаю никаких отрицательных причин, поэтому уже открываю приложение онлайн-банкинга.

Все счета Сергея Притулы

Paypal: [email protected]

USDT (TRC20)

TW5pD4kFuQ4PfS1NkcTcvQ44djQwczQj37

ETH

0x858fa9c4de5f7a0e7d6eacb671c3482665a543b2

BTC

bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6

Патреон: https://www.patreon.com/prytula

БУ Благотворительный фонд Сергея Притулы

ЄДРПОУ 43720363

Гривна UA 47 305299 00000 26005026707459

Доллар UA 90 305299 00000 26001026709343

Євро UA 87 305299 00000 26009016707067

PLN UA 893052990000026006046712337

Назначение платежа – “Благотворительная помощь”

Пополнение карты (гривны)

5168742063537207

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ПРИТУЛА С. Д.

РАХУНОК: 26200681993072

IBAN: UA843052990000026200681993072

БАНК получателя: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, КИЇВ, УКРАЇНА

ЄДРПОУ получателя: 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01

Однако если хочешь отправить пожертвования не только Сергею Притуле, но теряешься в разнообразии благотворительных фондов, читай, как платформа Help The Helper создала каталог проверенных волонтеров.