Згуртувались на спортивному полі заради перемоги — в Україні пройшов благодійний турнір з футболу

Українські армійці, правоохоронці, держслужбовці та інші об’єднались у 30 команд на одному полі та стали на один день футболістами. Вони зіграли благодійні матчі, аби зібрати гроші для наших захисників на передовій.

Мета організаторів — мільйон гривень для закупівлі необхідної техніки, зокрема квадроциклів та квадрокоптерів. Ці пристрої знадобляться воїнам, які нині боронять Херсонщину, Луганщину та Харківщину від російських загарбників.

Вхід на турнір для відвідувачів вільний — кожен дає стільки, скільки може. Організатори скоротили тайми до десяти хвилин, а поле поділили на чотири частини для міні-формату, аби встигли зіграти всі охочі команди.

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Дуже спекотно, але ми розуміємо, що нашим бійцям на передовій ще спекотніше. Тому тримаємось, щоб і вони тримались. Хоч і війна, але життя повинно бути, — каже учасник турніру Ігор Соболевський.

Також у межах заходу провели благодійний аукціон. З молотка продали футболку із сертифікованим автографом футболіста Андрія Шевченка та фото з підписом боксера Володимира Кличка. Вторговані кошти додали до загального збору.

Україна започаткувала глобальний проект, який поєднує людей з усього світу довкола допомоги нашій державі. Легендарний футболіст Андрій Шевченко став амбасадором ініціативи UNITED24.

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