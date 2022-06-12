Объединились на спортивном поле ради победы — в Украине прошел благотворительный турнир по футболу

Украинские армейцы, правоохранители, госслужащие и другие объединились в 30 команд на одном поле и стали на один день футболистами. Они сыграли благотворительные матчи, чтобы собрать деньги для наших защитников на передовой.

Цель организаторов — миллион гривен для закупки необходимой техники, в частности квадроциклов и квадрокоптеров. Эти устройства понадобятся воинам, ныне защищающим Херсонскую, Луганскую и Харьковскую области от российских захватчиков.

Вход на турнир для посетителей свободный — каждый дает столько, сколько может. Организаторы сократили таймы до десяти минут, а поле разделили на четыре части для мини-формата, чтобы успели сыграть все желающие команды.

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Очень жарко, но мы понимаем, что нашим бойцам на передовой еще жарче. Поэтому держимся, чтобы они держались. Хоть и война, но жизнь должна быть, — говорит участник турнира Игорь Соболевский.

Также в рамках мероприятия был проведен благотворительный аукцион. С молотка была продана футболка с сертифицированным автографом футболиста Андрея Шевченка и фото с подписью боксера Владимира Кличка. Вырученные средства прибавили к общему сбору.

Украина положила начало глобальному проекту, который объединяет людей со всего мира вокруг помощи нашему государству. Легендарный футболист Андрей Шевченко стал послом инициативы UNITED24.

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