Космічна покупка: що відомо про супутник компанії ICEYE, на який назбирали українці

Історичні кроки робляться поволі та досить виважено. Спочатку Сергій Притула назбирав з українцями за три дні 600 мільйонів гривень, потім компанія Baykar надала безкоштовно Байрактари, на які збирались кошти.

Однак справжньою вишенькою на торті стала новина, що тепер на ці гроші вдалось придбати унікальний супутник компанії ICEYE. Як зазначив благодійник, це суттєво допоможе нашим захисникам у підготовці оперативних операцій.

Сьогодні ще одна яскрава подія в новітній історії України! – пише Сергій Притула.

Та попри величезну радість та незліченну кількість жартів в соцмережах, з’явилось чимало питань. Зокрема, як працює цей супутник та яким чином він стане у пригоді українським захисникам.

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Тому Сергій Притула на своїй сторінці після повідомлення про купівлю супутника пояснив усі деталі, які потрібно знати українцям про супутник компанії ICEYE.

Навіщо українським військовим потрібен супутник

Звісно, західні партнери намагаються допомагати Україні як зброєю, так навіть знімками з космосу. Однак швидкість передачі цих даних може займати чимало часу.

Тепер коли в України є власний супутник, цей процес передачі даних від моменту, коли зроблено знімок, до отримання його військовими підрозділами, скорочується до кількох годин.

Крім того, знімки можна отримувати безперервно, у цілодобовому режимі та за будь-яких умов, попри дощ, сніг, туман, задимленість і пил.

Ці знімки допомагають краще планувати операції, а отже, ефективніше нищити ворога.

Як часто пролітає супутник над Україною

Супутник компанії ICEYE пролітає над територією України двічі на добу. При цьому усі знімки, які він робить, отримує виключно українська сторона і більше ніхто.

У той час, коли супутник не знаходиться над Україною, знімки нашої території ми можемо отримувати завдяки доступу до сузір’я SAR супутників компанії ICEYE. Саме завдяки цьому нам доступні усі потрібні дані у будь-який час.

Як працює супутник компанії ICEYE

Супутник, який тепер належить Україні, може підсвічувати поверхню землі власними радіохвилями, як спалах на камері. Це дозволяє робити знімки у будь-яку погоду та у будь-який час.

Крім того, роздільна здатність супутника становить від 0,5 метра до 1 метра. Один такий знімок може охопити площу до 225 квадратних кілометрів.

Які умови володіння Україною супутником

Згідно з угодою, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників.

Тобто супутник, який було придбано, залишається у повній власності України, поки він зможе функціонувати на орбіті. Якщо він зламається до завершення гарантованого строку експлуатація, то компанія надасть нашій державі такий самий супутник у власність.

Також згодом буде здійснена перереєстрація супутника на Україну. Однак це може зайняти певний час. Та попри всі юридичні питання, саме наша держава лишається повним власником супутника.

Власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також в якому форматі та спектрі ми отримуємо дані.

А поки українці намагались здогадатись, на що підуть зібрані кошти, Сергій Притула розповів Вікнам в ексклюзивному інтерв’ю, на що ще буде збирати гроші його команда.

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