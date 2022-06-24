Притула не стримав сліз — українці перевиконали план збору на Байрактари, і тепер “пташок” буде більше

Сила українців полягає в нашій неймовірній єдності. За три дні спільними силами вдалось зібрати 600 мільйонів гривень у рамках проекту Народний Байрактар, які підуть на закупівлю чотирьох залізних пташок для ЗСУ.

Про це повідомив телеведучий та засновник ініціативи Сергій Притула. Спершу планувалось за сім днів назбирати кошти на три Байрактари. Але підтримка українців виявилась шаленою!

Те, що ви виробляли… Ті діти, які продавали черешні, полуниці й донатили на ті Байрактари — то було щось неймовірне, — поділився Притула у своєму Facebook.

Він підкреслив, що збір коштів на зброю був лише видимою частиною проекту. Насправді ж благодійна ініціатива показала всю сутність українського народу.

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— Це проект про крутість українців, гідність, викорінення меншовартості. Ми показали самі собі та всьому світу, що для українців немає нічого неможливого.

Нумо вірити в себе більше й більше. Імперії насаджували нам комплекс меншовартості. Від нього потрібно катастрофічно швидко позбавлятись, — ледве стримуючи сльози розповів благодійник.

Зараз українці власними руками переписують історію та керують своїм теперішнім та майбутнім. Тільки єдність нашого народу нас порятує та дасть сили продовжувати творити дивовижні речі щодня кожен на своєму фронті.

Великі справи — тільки гуртом. Змінювати світ — тільки гуртом. Змінювати себе — тільки гуртом, — наголосив Сергій.

Та на цьому проекті він не збирається зупинятись. У своєму відеозверненні телеведучий пообіцяв найближчим часом представити нову, ще масштабнішу благодійну ініціативу. Адже українці — унікальна нація.

Читати на тему Українці неймовірні — Сергій Притула розповів про темпи збору на Байрактари Волонтер та ведучий Сергій Притула розповів про неймовірні темпи наймасштабнішого збору коштів на три Байрактари.

Нещодавно Фонд Сергія Притули продав десять картин українських митців на аукціоні. Усі лоти на цих торгах надали колекціонери та самі автори. Читай, як благодійники збирають кошти на безпілотники Валькірія для ЗСУ.

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