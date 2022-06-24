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Притула не сдержал слез — украинцы перевыполнили план сбора на Байрактары, и теперь “птичек” будет больше

Елена Яковлева, редактор сайта 24 июня 2022, 22:00
Сергій Притула про збір коштів на закупівлю Байрактарів для ЗСУ

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