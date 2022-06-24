Притула не сдержал слез — украинцы перевыполнили план сбора на Байрактары, и теперь “птичек” будет больше

Сила украинцев заключается в нашем невероятном единстве. За три дня совместными силами удалось собрать 600 миллионов гривен в рамках проекта Народный Байрактар, которые пойдут на закупку четырех железных птиц для ВСУ.

Об этом сообщил телеведущий и основатель инициативы Сергей Притула. Сначала планировалось за семь дней собрать средства на три Байрактара. Но поддержка украинцев оказалась безумной!

То, что вы вытворяли… Те дети, которые продавали черешню, клубнику и донатили на те Байрактары — это было невероятно, — поделился Притула в своем Facebook.

Он подчеркнул, что сбор средств на оружие был лишь видимой частью проекта. На самом же деле благотворительная инициатива показала всю сущность украинского народа.

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— Это проект о крутизне украинцев, достоинстве, искоренении неполноценности. Мы показали сами себе и всему миру, что для украинцев нет ничего невозможного.

Давайте верить в себя больше и больше. Империи насаждали нам комплекс неполноценности. От него нужно катастрофически быстро избавляться, — едва сдерживая слезы рассказал благотворитель.

Сейчас украинцы собственными руками переписывают историю и руководят своим нынешним и будущим. Только единство нашего народа нас спасет и даст силы продолжать творить удивительные вещи каждый день на своем фронте.

Большие дела — только вместе. Менять мир — только вместе. Менять себя — только вместе, — подчеркнул Сергей.

Но на этом проекте он не собирается останавливаться. В своем видеообращении телеведущий пообещал в ближайшее время представить новую, еще более масштабную благотворительную инициативу. Ведь украинцы — уникальная нация.

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