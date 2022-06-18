Притула рассказал, как его фонд собирает деньги на беспилотники Валькирия для ВСУ, и анонсировал продажу собственной работы

После успеха картины Марии Примаченко, кубка Евровидения и розовой панамы солиста группы Kalush Orchestra, которые в сумме собрали для ВСУ почти полтора миллиона долларов, народ захотел продолжения, – говорит телеведущий и основатель благотворительного фонда Сергей Притула.

В этот раз Фонд Сергея Притулы пустил с молотка десять картин современных украинских художников. Все десять лотов на этих торгах предоставили коллекционеры и сами авторы.

Часть полотен написана уже во время войны, а одну работу организаторы вообще называют пророческой – на ней пылает корабль. Через два дня после того, как автор завершил картину, вспыхнул вражеский крейсер Москва.

Самая упорная борьба на этом аукционе разгорелась за работу художника и писателя Леся Подеревянского. Стартовая цена – 10 тысяч долларов, но через несколько минут ставки выросли до 16 тысяч.

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Аукцион решил провести для того, чтобы собрать миллион долларов и купить для украинских защитников 50 беспилотников Валькирия.

Однако по окончании торгов вышло около 80 тысяч долларов. Как говорит Сергей Притула, это, конечно, не то, на что его команда рассчитывала, но этого достаточно, чтобы сказать, что все прошло успешно.

Этой суммы хватит, чтобы сделать первый транш за беспилотники. Все 50 закупят все равно, говорит телеведущий и сразу анонсирует следующий благотворительный аукцион.

22 июня с молотка уйдет его работа, которую 11 лет назад телеведущий нарисовал в прямом эфире программы Подъем. Правда, лот пока Сергей Притула не показывает. Уверен, что общество нужно к этому подготовить.

Напомним, раньше мы рассказывали, как Леся Никитюк ищет работу для вынужденных переселенцев в родном Хмельницком.