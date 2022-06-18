Притула розповів, як його фонд збирає гроші на безпілотники Валькірія для ЗСУ, і анонсував продаж власної роботи

Після успіху картини Марії Примаченко, кубку Євробачення та рожевої панами соліста гурту Kalush Orchestra, що в сумі зібрали для ЗСУ майже півтора мільйона доларів, народ захотів продовження, — каже телеведучий і засновник благодійного фонду Сергій Притула.

Цього разу Фонд Сергія Притули пустив з молотка десять картин сучасних українських художників. Усі десять лотів на цих торгах надали колекціонери та самі автори.

Частина полотен написана уже під час війни, а одну роботу організатори взагалі називають пророчою — на ній палає корабель. За два дні після того, як автор завершив картину, спалахнув ворожий крейсер Москва.

Найзапекліша боротьба на цьому аукціоні розгорілась за роботу художника і письменника Леся Подерев’янського. Стартова ціна – 10 тисяч доларів. Та за кілька хвилин ставки зросли до 16 тисяч.

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Аукціон вирішили провести для того, щоб зібрати мільйон доларів та купити для українських захисників 50 безпілотників Валькірія.

Проте по закінченню торгів вийшло майже 80 тисяч доларів. Як говорить Сергій Притула, це звичайно не те, на що його команда розраховувала, але цього достатньо, щоб сказати, що все пройшло успішно.

Цієї суми вистачить, аби зробити перший транш за безпілотники. Усі 50 закуплять все одно, каже телеведучий і одразу анонсує наступний благодійний аукціон.

22 червня з молотка піде його власна робота, яку 11 років тому телеведучий намалював у прямому ефірі програму Підйом. Щоправда, лот поки що Сергій Притула не показує. Впевнений, що суспільство треба до цього підготувати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Леся Нікітюк шукає роботу для вимушених переселенців у рідному Хмельницькому.