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Ласкаво просимо в Хмельницький: Леся Нікітюк шукає роботу для вимушених переселенців

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Червня 2022, 20:30
Леся Нікітюк шукає роботу для вимушених переселенців
Фото: Новий канал

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