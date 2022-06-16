Ласкаво просимо в Хмельницький: Леся Нікітюк шукає роботу для вимушених переселенців

Тисячі зруйнованих будинків, мільйони зруйнованих життів. Поки ми присвячували час побудові кар’єри, агресор створював свій загарбницький нищівний план.

А тепер сплановане життя знову стоїть на роздоріжжі з одним питанням: “Що далі робити?” Багатьом доводиться вирушати на довгі пошуки роботи, коли засоби для існування тануть швидше за надії знайти ідеальну вакансію.

Тому Леся Нікітюк розширила свою допомогу тим, хто залишився без домівки через повномасштабну війну.

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Спочатку ведуча Нового каналу облаштувала центр для вимушених переселенців у рідному Хмельницькому, після чого почала шукати для них не лише житло, а й роботу.

Леся Нікітюк закликає хмельничан писати їй про будь-які вакансії та запевняє — усе під особисту відповідальність ведучої.

Хочу попросити, якщо у вас є вакансії на будь-яку роботу, напишіть нам! Багато переселенців готові робити будь-що!

Ведуча переконана, що її рідне місто готове допомагати усім, хто цього потребує. Хмельницький зараз став транзитною зоною, та чимало людей все одно вирішують залишитись.

Тому зараз у місті працює понад 100 тимчасових прихистків для переселенців у Хмельницькому та ще стільки ж в області.

Як повідомити про вакансію

Для того щоб допомогти переселенцям та повідомити про вакансію, необхідно написати у Telegram-канал Координаційного центру Лесі Нікітюк.

Для цього потрібно попередньо розписати усі деталі та умови працевлаштування у контакти @ye_dopomoha.

Як попросити про допомогу

Для того щоб залишити оголошення про пошук житла, одягу, предметів гігієни або інших речей, потрібно написати у Telegram в контакти @treba_dopomoha.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як написати вдале резюме.

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