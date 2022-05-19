Шоу-біз

Леся Нікітюк, Позитив, MamaRika, Женя Кот — як українські зірки влаштували свято для дітей-переселенців

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 19 Травня 2022, 17:40
Леся Никитюк

Більше новин
Посвідчення учасника бойових дій
Пільги для учасників бойових дій та їхніх дітей: на що можна розраховувати та які документи тобі знадобляться
Грошова допомога від ООН
Українці можуть отримати додаткові виплати від ООН. Розповідаємо, як оформити допомогу
Історія Холі й Саймона Тернерів, які волонтерять заради України
Ми дуже хочемо допомогти! Історія подружжя з Британії, яке невтомно волонтерить заради України
Як приготувати гуакамоле — рецепт Володимира Ярославського
Як приготувати гуакамоле? Ідеальна закуска та інгредієнт до салату
Дивитись більше

Матеріали по темі

Посвідчення учасника бойових дій
Пільги для учасників бойових дій та їхніх дітей: на що можна розраховувати та які документи тобі знадобляться
Грошова допомога від ООН
Українці можуть отримати додаткові виплати від ООН. Розповідаємо, як оформити допомогу
Історія Холі й Саймона Тернерів, які волонтерять заради України
Ми дуже хочемо допомогти! Історія подружжя з Британії, яке невтомно волонтерить заради України
Що таке націоналізація простими словами
Справедливість візьме гору! Які російські компанії в Україні мають тремтіти від закону про націоналізацію 

Відео
0:03:07
Підліток втік з лікарні у Дніпрі

Як поранений підліток пройшов пішки десять кілометрів, щоб дістатись рідних
0:00:50
Харківського кота Степана номінували на премію блогерів
Найвпливовіший інфлюенсер? Харківський кіт Степан отримав престижну блогерську премію у Каннах
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 травня
0:04:16
Ветеран УПА подякував Азову
Чоловіки мають боронити свою землю — Як 91-річний ветеран-упівець із Косівщини дякує захисникам полку Азов
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:06:48
звернення президента 18 травня
Росія вже випустила по Україні основну частину запасу ракет. Про що говорив Зеленський у новому зверненні
0:04:18
Автомат замість мікрофона - як гурт Антитіла боронить Харківську область
Автомат замість мікрофона: як гурт Антитіла боронить Харківську область
0:03:48
Ганна Маляр
Цей процес дуже чутливий: Ганна Маляр пояснила, чому евакуацію з Азовсталі поки не коментують
0:06:40
Сергій Грабський
Військовий експерт Сергій Грабський розповів, що планує Росія та чому обстрілює прикордонні міста
0:01:55
Що таке НАТО
Що таке НАТО, як працює та які відносини має з Україною? Розбираємо разом
Більше відео
Як приготувати гуакамоле — рецепт Володимира Ярославського
Читати далі
Як приготувати гуакамоле? Ідеальна закуска та інгредієнт до салату

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь