Леся Нікітюк, Позитив, MamaRika, Женя Кот — як українські зірки влаштували свято для дітей-переселенців

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк разом з іншими популярними українськими зірками взяла участь у благодійному проекті Діти — Дітям у Чернівцях.
Проект влаштував свято для діток — зіркові гості, танці, співи, розваги, майстер-класи та подарунки. Українські зірки були у гостях у дітей-переселенців, що зараз мешкають у Чернівцях.
Приблизно 1600 малюків змогли відволіктися від війни та провести щасливий і безтурботний день.
Приблизно 1600 малюків змогли відволіктися від війни та провести щасливий і безтурботний день.
Окрім Лесі Нікітюк, участь в акції взяли виконавці Позитив і Вадим Олійник, співачка MamaRika, хореографи Женя Кот і Юлія Сахневич, а також ведуча Лілія Ребрик.
Своєю місією “зірковий десант” вбачав подарувати малечі усмішку. І з нею артисти впоралися.
— Це дуже важлива й добра ініціатива, головні герої якої — діти! У кожному місті ми запрошуємо місцеву малечу підтримати діток, які були вимушені залишити свої оселі або взагалі втратили домівки. Важливо нагадувати їм, що життя триває, що вони залишаються дітьми. Разом малювати мрії про майбутнє, — розповів один з ініціаторів акції Позитив.
Кожен івент — це маленьке свято: тепле спілкування з улюбленими зірками, танці, майстер-класи, ігрові зони, смаколики та подарунки. Головне — найсуворіший підхід до безпеки дітей, яких ми запрошуємо.
Кожен івент — це маленьке свято: тепле спілкування з улюбленими зірками, танці, майстер-класи, ігрові зони, смаколики та подарунки. Головне — найсуворіший підхід до безпеки дітей, яких ми запрошуємо.
Проект Діти — Дітям заснували Позитив (MOZGI), Василь Котляров (NZK) та Андрій Безкровний (DJ Bloodless). Їхня місія — допомогти дітям-переселенцям з усієї країни адаптуватися на новому місці.
Вже відбулося кілька таких зустрічей — у Кам’янці-Подільському, Хмельницькому та Львові.
Нагадаємо, Леся Нікітюк активно займається волонтерською діяльністю. Ми розповідали про її роботу в координаційному центрі, ведуча також ділиться історіями, які її вражають.
А ще раніше телеведуча розповідала, що розмістила у власному будинку в Хмельницькому майже 60 біженців із тваринами. В її будинку люди можуть перепочити й залишитись на певний час, доки не вирішать, куди рухатися далі.
Пізніше Леся Нікітюк запустила флешмоб #кразадляЗСУ, який підтримала частина українок. Але ідея сподобалась не всім. Частина користувачів і медійних осіб вважають таку акцію сексистською.