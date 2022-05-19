Леся Нікітюк, Позитив, MamaRika, Женя Кот — як українські зірки влаштували свято для дітей-переселенців

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк разом з іншими популярними українськими зірками взяла участь у благодійному проекті Діти — Дітям у Чернівцях.

Проект влаштував свято для діток — зіркові гості, танці, співи, розваги, майстер-класи та подарунки. Українські зірки були у гостях у дітей-переселенців, що зараз мешкають у Чернівцях.

Приблизно 1600 малюків змогли відволіктися від війни та провести щасливий і безтурботний день.

Окрім Лесі Нікітюк, участь в акції взяли виконавці Позитив і Вадим Олійник, співачка MamaRika, хореографи Женя Кот і Юлія Сахневич, а також ведуча Лілія Ребрик.

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Своєю місією “зірковий десант” вбачав подарувати малечі усмішку. І з нею артисти впоралися.

— Це дуже важлива й добра ініціатива, головні герої якої — діти! У кожному місті ми запрошуємо місцеву малечу підтримати діток, які були вимушені залишити свої оселі або взагалі втратили домівки. Важливо нагадувати їм, що життя триває, що вони залишаються дітьми. Разом малювати мрії про майбутнє, — розповів один з ініціаторів акції Позитив.

Кожен івент — це маленьке свято: тепле спілкування з улюбленими зірками, танці, майстер-класи, ігрові зони, смаколики та подарунки. Головне — найсуворіший підхід до безпеки дітей, яких ми запрошуємо.