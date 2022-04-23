Мені допомагає віра людей: Леся Нікітюк поділилась історіями, що змусили її плакати

Попри всі сумніви та страхи, українці продовжують підтримувати своїх та доводити — ніхто не сам. Особливо люди згуртувались завдяки волонтерству.
Українська телеведуча Леся Нікітюк одна з найактивніших волонтерів зараз серед зірок, тому знає про тисячі особливих життєвих ситуацій. Вона розповіла історії, які її шокували та не стримала сліз.
За останні 57 днів зрозуміла, що у війни немає вихідних і допомагати — це зараз обов’язок кожного.
Мені допомагає віра людей, посмішки дітей.
Мені допомагає віра людей, посмішки дітей.
Через посмішку тих людей, яким вдається допомогти, голова піднімається все вище і знаходяться сили, щоб далі працювати.
Люди з’їжджаються з різних куточків країни. Це сім’ї, діти, люди з інвалідністю, бабусі та дідусі. Вони забирають з собою тварин, нікого не залишають.
У нас такі чемні та порядні люди, попри таку ситуацію. Нещодавно приїхала одна сім’я, у якій двоє дітей. Перша дитина народилась у 2014 році, а друга — наприкінці 2021.
Це діти війни, можна сказати.
Це діти війни, можна сказати.
Вони приїхали з Краматорська, забрали з собою собаку. І коли у прихистку було дуже багато дітей, вони боялись, щоб собака не гавкнула і не злякала нікого, тому лишили її в машині.
Вони її по черзі вигулюють, а ми всі заглядаємо в ту машину, щоб перевірити, як вона.
Вони її по черзі вигулюють, а ми всі заглядаємо в ту машину, щоб перевірити, як вона.
Нагадаємо, нещодавно команда гурту KALUSH перед Євробаченням змогла вирватись з туром до Європи, щоб люди почули та побачили, як звучить Україна, а також щоб зібрати кошти на підтримку нашої держави.