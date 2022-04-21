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Усміхнися прямо зараз! Відомі українки записали тепле звернення до наших армійців

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Квітня 2022, 20:30
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Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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