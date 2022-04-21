Усміхнися прямо зараз! Відомі українки записали тепле звернення до наших армійців

Українські воїни щодня ведуть боротьбу за нашу свободу, мир, землю далеко від дому та рідних. Уся країна покладає надії на силу своїх армійців і точно знає — вони не підведуть.

Відомі українки озвучили думки кожної жінки й висловили підтримку мужнім героям. Оля Полякова, Маша Єфросиніна, Соня Плакидюк, Леся Нікітюк, Юлія Саніна, Настя Каменських, Олена Кравець та Даша Астаф’єва записали чутливе відео з подякою та вірою в українських бійців.

Я знаю, що ти зараз там, у самому пеклі, що всі ці дні війни ти захищаєш свою матір, дружину, дітей, землю. Я знаю, що попереду в тебе страшні бої… Але я хочу, щоб ти знав, що твоя донька вчить для тебе віршик і малює малюнки, щоб зустрічати тебе в день перемоги, — розповіли зірки.

Дивися звернення українських зірок до ЗСУ.

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Повномасштабна війна Росії проти України дала сильний поштовх розвитку нашого мистецтва, зокрема музичного. Українські зірки випустили вже десятки нових пісень, які не тільки словами підтримують наш народ, а й коштами зі своєї реалізації.

Український виконавець Іван Дорн опублікував трек, щоб привернути увагу до війни. Пісня має назву #ArmUkraineNow та закликає світ допомогти нашій державі.