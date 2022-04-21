Улыбнись прямо сейчас! Известные украинки записали теплое обращение к нашим армейцам

Украинские воины каждый день ведут борьбу за нашу свободу, мир, землю вдали от дома и родных. Вся страна надеется на силу своих армейцев и точно знает — они не подведут.

Известные украинки озвучили мнения каждой женщины и выразили поддержку мужественным героям. Оля Полякова, Маша Ефросинина, Соня Плакидюк, Леся Никитюк, Юлия Санина, Настя Каменских, Елена Кравец и Даша Астафьева записали чувствительное видео с благодарностью и верой в украинских бойцов.

Я знаю, что ты сейчас там, в самом аду, что все эти дни войны ты защищаешь свою мать, жену, детей, землю. Я знаю, что впереди у тебя страшные бои… Но я хочу, чтобы ты знал, что твоя дочь учит для тебя стишок и рисует рисунки, чтобы встречать тебя в день победы, — рассказали звезды.

Смотри обращение украинских звезд к ВСУ.

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Полномасштабная война России против Украины дала сильный толчок развитию нашего искусства, в частности, музыкального. Украинские звезды выпустили уже десятки новых песен, которые не только словами поддерживают наш народ, но и средствами от своей реализации.

Украинский исполнитель Иван Дорн опубликовал трек, чтобы привлечь внимание к войне. Песня называется #ArmUkraineNow и призывает мир помочь нашему государству.