Иван Дорн записал трек-просьбу о помощи в войне с Россией

Украинский исполнитель Иван Дорн написал и опубликовал новую песню. Она называется #ArmUkraineNow и призывает помочь Украине и украинцам.
Своей целью певец считает привлечение внимания цивилизованного мира к войне России против Украины и помощь последней оружием.
Трек записан на английском языке, стиль исполнения — рэп.
Строки песни (в переводе на русский):
Уважаемые граждане цивилизованного мира!Я прошу вашей помощи, чтобы распространить эти слова.Мы — украинцы! Те, кто действительно очень нуждается в тяжелом оружии,Чтобы спасти нашу страну!Сейчас это очень важно!Российские ракеты падают,Отрывают нас от нормальной жизни,Буквально уничтожают нас…А, значит, каждое оружие с вашей стороны,Конечно, спасает десятки жизней.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan)
Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan)
Иван Дорн — украинский певец и телеведущий российского происхождения. Ранее имел неоднозначную позицию касательно Украины — выступал в России после 2014 года, делал селфи с запрещенными в Украине российскими артистами и не гнушался резонансных заявлений об Украине.
Например, в интервью Юрию Дудю певец говорил о “ссоре между младшим и старшим братом” вместо того, чтобы признать агрессию России. И надеялся на “оттепель” в отношениях между странами.
Самые известные песни Ивана Дорна: Северное сияние, Танец пингвина, Стыцамен.
Ранее мы рассказывали, как группа Maneskin поддержала Украину на фестивале Coachella-2022.