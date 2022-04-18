Иван Дорн записал трек-просьбу о помощи в войне с Россией

Украинский исполнитель Иван Дорн написал и опубликовал новую песню. Она называется #ArmUkraineNow и призывает помочь Украине и украинцам.

Своей целью певец считает привлечение внимания цивилизованного мира к войне России против Украины и помощь последней оружием.

Трек записан на английском языке, стиль исполнения — рэп.

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#ArmUkraineNow

Строки песни (в переводе на русский):

Уважаемые граждане цивилизованного мира!

Я прошу вашей помощи, чтобы распространить эти слова.

Мы — украинцы! Те, кто действительно очень нуждается в тяжелом оружии,

Чтобы спасти нашу страну!

Сейчас это очень важно!

Российские ракеты падают,

Отрывают нас от нормальной жизни,

Буквально уничтожают нас…

А, значит, каждое оружие с вашей стороны,

Конечно, спасает десятки жизней.

Чем известен Иван Дорн

Иван Дорн — украинский певец и телеведущий российского происхождения. Ранее имел неоднозначную позицию касательно Украины — выступал в России после 2014 года, делал селфи с запрещенными в Украине российскими артистами и не гнушался резонансных заявлений об Украине.

Например, в интервью Юрию Дудю певец говорил о “ссоре между младшим и старшим братом” вместо того, чтобы признать агрессию России. И надеялся на “оттепель” в отношениях между странами.

Самые известные песни Ивана Дорна: Северное сияние, Танец пингвина, Стыцамен.

Ранее мы рассказывали, как группа Maneskin поддержала Украину на фестивале Coachella-2022.