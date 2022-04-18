Свободу Украине — Путина к кораблю! Группа Maneskin поддержала Украину на фестивале Coachella-2022

17 апреля в Калифорнии прошел масштабный музыкальный фестиваль Coachella-2022. Он проводится в городе Индио штата Калифорния и является одним из самых известных и кассовых фестивалей.

Хедлайнерами этого года стали Билли Айлиш, Гарри Стайлз, The Weeknd и другие исполнители. Фестиваль запомнился безумной поддержкой Украины и украинцев со сцены от певцов и людей фан-зоны.

Группа Maneskin исполнила песню Gasoline, которую представила несколькими днями раньше.

Перед тем как спеть, лидер группы Дамиано Давид обратился к зрителям:

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Мы должны понимать, что имеем большую привилегию иметь возможность попасть на концерт и повеселиться, быть беззаботными, не думать ни о чем. Не нужно думать, проснусь ли я утром или сколько бомб запущено по городу.

Дальше Дамиано выступил с известной речью Чарли Чаплина:

Тем, кто меня слышит, говорю — не отчаивайтесь.

Свобода, которую они отнимают у людей, вернется к людям.

Свободу Украине! Путина — на *** (к кораблю! — ред.)

Кроме группы Maneskin, Украину также поддержали Гарри Стайлз (во время выступления певца сцена вспыхнула цветами украинского флага) и группа Arcade Fire, посвятив песню The Suburbs.

Это для всех людей Украины. Всем в панк-рок-группах, я думаю обо всех, у кого сейчас война, — сказал со сцены лидер группы Вин Батлер.

Ранее мы рассказывали, как Пьер Ришар осудил войну России против Украины.