Шоу-біз

Україна переможе! Зірки записали неофіційний марш для ЗСУ

Олена Яковлєва, редакторка сайту 19 Квітня 2022, 23:00
Україна переможе! Українські зірки записали пісню та зняли кліп на підтримку ЗСУ

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