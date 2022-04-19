Україна переможе! Зірки записали неофіційний марш для ЗСУ

Козаки завжди йшли в бій з веселим маршем, який додав впевненості та хоробрості. Тепер же українські зірки шоу-бізнесу об’єдналися та записали новітній марш для сучасних лицарів — наших армійців.

Олександр Пономарьов, Тарас Тополя, Михайло Хома (DZIDZIO), Юрій Ткач, Євген Кошовий, Петро Чорний разом записали пісню Україна переможе! та зняли на неї кліп, який за одну добу зібрав майже 1,5 мільйони переглядів.

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Автор пісні Олександр Пономарьов розповів, як до нього прийшло натхнення.

Вона (пісня — ред.) мені наснилася. Я прокинувся вже зі словами приспіву. Я зрозумів, що, напевно, вона зараз потрібна, — поділився співак.

Мета цієї пісні — підтримка бойового духу українських військових у розпал жорстокої війни Росії проти нашої держави.

Олександр розповів, що кліп знімали буквально у воєнних умовах: на телефони, без жодних професійних камер та гриму. Дивися, як співаку вдалося зібрати зіркову команду.

Тиждень тому український рок-гурт The Hardkiss зняв кліп на пісню Як ти? Композиція присвячена повномасштабній війні Росії проти України, а також найріднішим, про яких ми зараз турбуємося. Дивися прем’єру кліпу The Hardkiss — Як ти? онлайн.