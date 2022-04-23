Мне помогает вера людей: Леся Никитюк поделилась историями, что заставили ее плакать

Несмотря на все сомнения и страхи, украинцы продолжают поддерживать своих и доказывать – никто не один. Особенно люди сплотились благодаря волонтерству.
Украинская телеведущая Леся Никитюк одна из самых активных волонтеров среди звезд, поэтому знает о тысячах особых жизненных ситуаций. Она рассказала истории, которые ее шокировали и не сдержала слез.
За последние 57 дней поняла, что у войны нет выходных и помогать сейчас — долг каждого.
Мне помогает вера людей, улыбки детей.
Мне помогает вера людей, улыбки детей.
Из-за улыбок тех людей, которым удается помочь, голова поднимается все выше и находятся силы, чтобы дальше работать.
Люди съезжаются из разных уголков страны. Это семьи, дети, люди с инвалидностью, бабушки и дедушки. Они забирают с собой животных, никого не оставляют.
У нас такие вежливые и порядочные люди, несмотря на такую ситуацию. Недавно приехала одна семья, в которой двое детей. Первый ребенок родился в 2014 году, а второй – в конце 2021 года.
Это дети войны, можно сказать.
Это дети войны, можно сказать.
Они приехали из Краматорска, забрали с собой собаку. И когда в убежище было очень много детей, они боялись, чтобы собака не лаяла и не испугала никого, поэтому оставили ее в машине.
Они ее поочередно выгуливают, а мы все заглядываем в машину, чтобы проверить, как она.
Они ее поочередно выгуливают, а мы все заглядываем в машину, чтобы проверить, как она.
Напомним, недавно команда группы KALUSH перед Евровидением смогла вырваться с туром в Европу, чтобы люди услышали и увидели, как звучит Украина, а также собрать средства в поддержку нашего государства.