Замість спецефектів — великий QR-код: гурт KALUSH про тур на підтримку України

Залишається менше, ніж місяць до фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2022 і лише нещодавно закінчився промо-тур представників країн.

Цього року презентуватиме Україну гурт KALUSH зі своєю піснею Стефанія, яка вже встигла стати своєрідним гімном війни.

Команда гурту змогла вирватись з туром до Європи, щоб люди почули та побачили, як звучить Україна, а також щоб зібрати кошти на підтримку нашої держави.

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Соліст гурту KALUSH Олег Псюк розповів, як пройшли концерти на підтримку України та якою була підтримка глядачів.

Усі виступали з віджеїнгом та спецефектами, а у нас був на екрані великий QR-код. Коли переходиш за ним, то можна допомогти Україні та переслати кошти офіційним фондам.

Поки ще не відомо, скільки вдалося зібрати грошей. Але пізніше, коли буде трохи більше інформації, KALUSH обов’язково оголосять результати туру.

Взагалі відчувається підтримка, каже лідер гурту. Дуже багато людей висловлювали свої співчуття і найкращі побажання.

Ми відчули теплий прийом.

Гурт KALUSH встиг запалити в Ізраїлі, Польщі, Іспанії та Нідерландах. Далі в планах тільки Турин в Італії на фіналі Євробачення.

Якщо вдасться привезти пісенний конкурс в Україну, то проводити його артистам хотілося б у рідному Калуші.

Нагадаємо, раніше гурт Без обмежень заспівав у звільненому Ірпені для військових, волонтерів та цивільних людей.