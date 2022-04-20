Інша весна нашої війни: Віталій Козловський про розірвану душу та серце у новій пісні

Зараз практично кожен уже знайшов своє місце на цій війні, а хтось знову і знову віднаходить нові способи допомогти своїй країні. Українські творці теж не відстають та намагаються тримати свою оборону — морального духу нашої нації.

Українській співак Віталій Козловський нещодавно випустив нову пісню, присвячену війні. Для нього це не просто заява про себе та свою творчість, а можливість зберегти пам’ять про сьогоднішній біль народу, жахи війни та спогад про тих, кого забрала ця війна.

Це саме те, що наболіло за період війни. Розірвана душа і серце. Це те, що потрібно було висловити, викричати не тільки для своїх людей від себе, а й від своїх людей на весь світ.

Цією роботою Віталій хотів показати хроніку подій, у яких ми живемо. Пояснити світу, що смерть не десь там далеко, вона навпаки підібралась надто близько.

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Проте вона створена не для того, щоб лякати, а радше підтримувати, особливо наших людей, які цього так потребують.

Коли побачив людей, які жили у своїх тепер уже зруйнованих будинках, а у їхніх очах якийсь промінь надії, то зрозумів, що не може бути осторонь.

А після виступу для військових Повітряних сил ЗСУ зрозумів, що для них музика та підтримка теж не менш важливі.

Бачив їхні очі. Це особливі люди, це герої, які вже зробили дуже багато для нашої перемоги. І в їхніх очах так багато світла і добра.

Як йдеться в описі до кліпу, це повстанська пісня, а її автори — Йосип Струцюк та Вадим Гаркавий. Вона була створена у 80-х роках минулого століття про кровопролитну боротьбу УПА за нашу незалежність.

Нагадаємо, раніше Олександр Пономарьов, Тарас Тополя, Михайло Хома (DZIDZIO), Юрій Ткач, Євген Кошовий, Петро Чорний разом записали пісню Україна переможе! та зняли на неї кліп, який за одну добу зібрав майже 1,5 млн переглядів.