Шоу-біз

Інша весна нашої війни: Віталій Козловський про розірвану душу та серце у новій пісні

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Квітня 2022, 23:00
Козловський

Більше новин
Ситуація в Маріуполі 20.04.2022
Азовсталь розбомблений, бійці АЗОВу готові до евакуації — що відбувається в Маріуполі
Володимир Зеленський
Звільнено понад 900 населених пунктів України: нове звернення Зеленського
Михайло Подоляк про переговори з РФ
З ними неможливо говорити просто по-людськи: Подоляк про переговори з РФ та депортованих українців
Ірина Верещук про роботу гуманітарних коридорів 20 квітня
Нехлюйство окупантів та небезпека для цивільних — чи запрацював обіцяний коридор з Маріуполя сьогодні
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ситуація в Маріуполі 20.04.2022
Азовсталь розбомблений, бійці АЗОВу готові до евакуації — що відбувається в Маріуполі
Володимир Зеленський
Звільнено понад 900 населених пунктів України: нове звернення Зеленського
Михайло Подоляк про переговори з РФ
З ними неможливо говорити просто по-людськи: Подоляк про переговори з РФ та депортованих українців
Ірина Верещук про роботу гуманітарних коридорів 20 квітня
Нехлюйство окупантів та небезпека для цивільних — чи запрацював обіцяний коридор з Маріуполя сьогодні

Відео
0:03:06
Ситуація в Маріуполі 20.04.2022

Азовсталь розбомблений, бійці АЗОВу готові до евакуації — що відбувається в Маріуполі
0:09:05
Володимир Зеленський
Звільнено понад 900 населених пунктів України: нове звернення Зеленського
Михайло Подоляк про переговори з РФ
З ними неможливо говорити просто по-людськи: Подоляк про переговори з РФ та депортованих українців
0:05:20
Ірина Верещук про роботу гуманітарних коридорів 20 квітня
Нехлюйство окупантів та небезпека для цивільних — чи запрацював обіцяний коридор з Маріуполя сьогодні
0:03:51
Ситуація в Харкові 20.04.2022
Обстріли Харкова не вщухають, а люди виживають у підземеллях — ситуація в місті
виступ зеленського в Ірландії
Україна готова на будь-який формат обміну задля порятунку людей з Маріуполя — Зеленський
Чи буде Великоднє перемир'я, яке запропонували в ООН Україна згодна
Великодньому перемир’ю бути? Україна відреагувала на пропозицію ООН 
звернення з азовсталі
Морпіхи з Маріуполя просять про процедуру extraction — що це таке
0:06:46
Сергій Лещенко про нові фейки
Не вірте брехунам держави-агресора: Сергій Лещенко про нові фейки російської пропаганди
Ситуація на дипломатичному фронті станом на 20 квітня
Зміцнення оборони України та потужна фінансова підтримка світу — головні перемоги нашої дипломатії
Більше відео
Антон Птушкін
Читати далі
Птушкіну заборонили в’їзд до Росії на 50 років — він відповів іронічно

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь