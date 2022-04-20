Другая весна нашей войны: Виталий Козловский о разорванной душе и сердце в новой песне

Сейчас практически каждый уже нашел свое место на этой войне, а кто-то снова и снова находит новые способы помочь своей стране. Украинские творцы тоже не отстают и пытаются держать свою оборону — моральный дух нашей нации.

Украинский певец Виталий Козловский недавно выпустил новую песню, посвященную войне.

Для него это не просто заявление о себе и своем творчестве, а возможность сохранить память о сегодняшней боли народа, ужасах войны и воспоминаниях о тех, кого забрала эта война.

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Это именно то, что наболело за период войны. Разорванная душа и сердце. Это то, что нужно было высказать, выкричать не только для своих людей от себя, но и от своих людей на весь мир.

Этой работой Виталий хотел показать хронику событий, в которых мы живем. Объяснить миру, что смерть не где-то далеко, она наоборот подобралась слишком близко.

Однако песня создана не для того, чтобы пугать, а скорее поддерживать, особенно наших людей, которые в этом так нуждаются.

Когда увидел людей, живших в своих теперь уже разрушенных домах, а в их глазах какой-то луч надежды, то понял, что не может быть в стороне.

А после выступления для военных Воздушных сил ВСУ понял, что для них музыка и поддержка тоже не менее важны.

Видел их глаза. Это особенные люди, это герои, которые уже сделали очень многое для нашей победы. И в их глазах так много света и добра.

Как говорится в описании к клипу, это повстанческая песня, а ее авторы — Иосиф Струцюк и Вадим Гаркавий. Она была создана в 80-е годы прошлого века о кровопролитной борьбе УПА за нашу независимость.

Напомним, ранее Александр Пономарев, Тарас Тополя, Михаил Хома (DZIDZIO), Юрий Ткач, Евгений Кошевой, Петр Черный вместе записали песню Україна переможе! и сняли на нее клип, который за сутки собрал почти 1,5 млн просмотров.