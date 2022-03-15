Важливо, щоб діти почувалися дітьми – Позитив про культурну місію для українських переселенців

Поки у країні йде війна з російськими окупантами, творчі люди перенаправили свої сили на волонтерство та інформаційну боротьбу.

Один із таких — український музикант Позитив (Олексій Завгородній).

На культурному фронті він з волонтерами та іншими артистами створили імпровізовану акцію Діти – дітям для підтримки найменших.

Там діти один одному дарували іграшки, танцювали та гралися між собою. Зазначає, що багато сімей, які приїхали на західну Україну зараз, налякані.

Волонтери намагаються налагодити логістику для родин та додавати трішки позитиву для тих, хто був вимушений виїхати зі своїх домівок.

Важливо, щоб діти почувалися дітьми, – вважає Позитив.

Також Олексій додав, що любить український народ, який об’єднався проти загарбників. Дякує усім козакам і козачкам, які зараз боронять нашу країну, волонтерам, лікарям та артистам, які не залишаються осторонь.