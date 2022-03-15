Розповіді

Черговий день війни — все ще живі: історія українського гурту, який співає у бомбосховищі

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Березня 2022, 13:00
Село і люди
Фото: Instagram

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