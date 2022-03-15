Черговий день війни — все ще живі: історія українського гурту, який співає у бомбосховищі

Колись усім здавалося, що російська армія сильна. Проте так думали до того, як вона зіштовхнулася з українською. До того, як на заваді став Харків.

Уже котрий день окупанти не полишають надії захопити місто, так і не розуміючи, що насправді вільні люди навіть в полоні залишаються вільними.

Учасник гурту Село і люди Олександр Гончаров розповідає, що попри жорстокість окупантів, нищівні обстріли, разючі руйнування та страждання людей, жителі Харкова знаходять в собі сили стояти далі. Вони підтримують одне одного, а значить — ніколи не здадуться.

Підвал тепер за рідний дім

Сам співак уже втратив свою домівку. Ще у перший день ракета завітала до нього на подвір’я, а вибухова хвиля зробила свою брудну справу і зруйнувала дім.

Однак хто ж знав, що така близька серцю студія в підвалі тепер стане прихистком не лише для учасників гурту, але й для інших харків’ян.

Я радий, що ми можемо дати їм безпеку.

Підвал на 160 кв. м став укриттям для великої кількості людей: давніх друзів, маленької дитини з бабусею і безлічі незнайомих людей, які з кожним днем стають все ближчими одне для одного.

Не квадратними метрами єдиними

Попри те, що музикант дав прихисток для багатьох людей, фактично зробивши їх родиною, він зі своєю командою встигає підіймати бойовий дух і тих українців, які від них далеко.

Гурт Село і люди грає музику на підтримку України та транслює її наживо на своїх сторінках у соцмережах. Найприємніше слухати, звісно, Гімн України.

Коли ж вийти у прямий ефір нагоди немає, то усі намагаються знайти для себе ще якісь корисні заняття. Якщо вдається дістати бензин, то навіть роблять разом коктейлі Молотова.

Харків’яни мужньо проходять через випробування на міцність, намагаючись підтримувати одне одного. У будь-яких обставинах відстоюють свою свободу.

Черговий день війни. Все ще живі. Тепер ми згуртованіші.

Звичайно, вони відчувають, як упродовж останніх днів місто зазнає масштабних бомбардувань. Всі знають про руйнування улюблених місць та про велику кількість загиблих.

Всі знають, що таке страх, усвідомлюють, як небезпечно.

Музикант говорить, що, звичайно, було б значно легше, якби було закрите небо над Україною. Однак розуміє, що якщо НАТО втрутиться, то це означатиме, що світ вступає у Третю світову війну.

Але я гадаю, що ми вже там.

Та хай там як, українці залишаються сильними й ніколи не здадуться.

Не лише у бомбосховищах твориться музика, але й такі звичні для нас співаки постають у нових амплуа. Читайте, як Настя Каменських випустила нову пісню під назвою Я — Україна на підтримку нашої Батьківщини.