Очередной день войны — все еще живы: история украинской группы, поющей в бомбоубежище

Было время, когда казалось, что русская армия сильная. Так думали ровно до тех пор, как она столкнулась с украинской. До тех пор, как им помешал Харьков.

Уже который день оккупанты не оставляют надежды захватить город, так и не понимая, что на самом деле свободные люди даже в плену остаются свободными.

Участник группы Село и люди Александр Гончаров рассказывает, что, несмотря на жестокость оккупантов, сокрушительные обстрелы, немыслимые разрушения и страдания людей, жители Харькова находят в себе силы стоять дальше. Они поддерживаются друг друга, а значит — никогда не сдадутся.

Подвал теперь за родной дом

Сам певец уже потерял свой дом. Еще в первый день ракета прилетела к нему во двор, а взрывная волна сделала свое грязное дело и разрушила дом.

Но кто же знал, что столь близкая сердцу студия в подвале теперь станет убежищем не только для участников группы, но и для других харьковчан.

Я рад, что мы можем обеспечить им безопасность.

Подвал на 160 кв. м стал укрытием для большого количества людей: давних друзей, маленького ребенка с бабушкой и множества незнакомых людей, которые с каждым днем ​​становятся все ближе друг к другу.

Не квадратными метрами едиными

Несмотря на то, что музыкант приютил многих людей, фактически сделав их семьей, он со своей командой успевает поднимать боевой дух и тех украинцев, которые от них далеко.

Группа Село и люди играют музыку в поддержку Украины и транслируют ее онлайн на своих страницах в соцсетях. Наиболее приятно слушать, конечно же, Гимн Украины.

Когда выйти в прямой эфир возможности нет, все стараются найти себе еще какие-то полезные занятия. Если удается получить бензин, то даже делают вместе коктейли Молотова.

Харьковчане мужественно проходят через испытания на крепость, пытаясь поддерживать друг друга. В любых обстоятельствах отстаивают свою свободу.

Очередной день войны. Все еще живы. Теперь мы более сплоченные.

Конечно, они чувствуют, как на протяжении последних дней город переживает масштабные бомбардировки. Все знают о разрушении любимых мест и о большом количестве погибших.

Все знают, что такое страх, понимают, как опасно.

Музыкант говорит, что, конечно, было бы гораздо легче, если бы было закрыто небо над Украиной. Однако понимает, что если НАТО вмешается, это будет означать, что мир вступает в Третью мировую войну.

Но я думаю, что мы уже там.

Как бы там ни было, украинцы остаются сильными и никогда не сдадутся.

Не только в бомбоубежищах создается музыка, но и такие привычные для нас певцы предстают в новых амплуа. Читайте, как Настя Каменских выпустила новую песню под названием Я — Украина в поддержку нашей Родины.