Важно, чтобы дети чувствовали себя детьми – Позитив о культурной миссии для украинских переселенцев

Пока в стране идет война с русскими оккупантами, творческие люди перенаправили свои силы на волонтерство и информационную борьбу.

Один из таких – украинский музыкант Позитив (Алексей Завгородний).

На культурном фронте он с волонтерами и другими артистами создал импровизированную акцию Дети – детям для поддержки самых маленьких.

Там дети друг другу дарили игрушки, танцевали и игрались вместе. Артист отмечает, что многие семьи, которые приехали на западную Украину, напуганы.

Волонтеры пытаются сейчас наладить логистику для семей и добавлять немного позитива для тех, кто был вынужден уехать из своих домов.

Важно, чтобы дети чувствовали себя детьми, — считает Позитив.

Также Алексей добавил, что любит украинский народ, объединившийся против захватчиков. Благодарит всех казаков и казачек, которые сейчас защищают нашу страну, волонтеров, врачей и артистов, которые не остаются в стороне.