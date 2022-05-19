Шоу-биз

Леся Никитюк, Позитив, MamaRika, Женя Кот — как украинские звезды устроили праздник для детей-переселенцев

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 19 мая 2022, 17:40
Леся Никитюк

Больше новостей
Роберт Де Ниро
Посетить Украину в переломный момент её истории: Андрей Ермак пригласил кинорежиссера Роберта де Ниро приехать в Украину
Леся Никитюк, Позитив, MamaRika, Женя Кот — как украинские звезды устроили праздник для детей-переселенцев
Льготы для участников боевых действий и их детей: на что можно рассчитывать и какие документы тебе понадобятся
Грошова допомога від ООН
Украинцы могут получить дополнительные выплаты ООН. Рассказываем, как оформить помощь
Історія Холі й Саймона Тернерів, які волонтерять заради України
Мы очень хотим помочь! История супругов из Британии, которые без устали волонтерят ради Украины
Смотреть больше

Материалы по теме

Роберт Де Ниро
Посетить Украину в переломный момент её истории: Андрей Ермак пригласил кинорежиссера Роберта де Ниро приехать в Украину
Леся Никитюк, Позитив, MamaRika, Женя Кот — как украинские звезды устроили праздник для детей-переселенцев
Льготы для участников боевых действий и их детей: на что можно рассчитывать и какие документы тебе понадобятся
Грошова допомога від ООН
Украинцы могут получить дополнительные выплаты ООН. Рассказываем, как оформить помощь
Історія Холі й Саймона Тернерів, які волонтерять заради України
Мы очень хотим помочь! История супругов из Британии, которые без устали волонтерят ради Украины

Видео
0:03:07
Підліток втік з лікарні у Дніпрі

Как раненый подросток прошел пешком десять километров, чтобы добраться к родным
0:00:50
Харківського кота Степана номінували на премію блогерів
Самый влиятельный инфлюэнсер? Харьковский кот Степан получил престижную блоггерскую премию в Каннах
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 19 мая
0:04:16
Ветеран УПА подякував Азову
Мужчины должны защищать свою землю — Как 91-летний ветеран УПА из Косовщины благодарит защитников полка Азов
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:06:48
звернення президента 18 травня
Россия уже выпустила по Украине основную часть запасов ракет. О чем говорил Зеленский в новом обращении
0:04:18
Автомат замість мікрофона - як гурт Антитіла боронить Харківську область
Автомат вместо микрофона: как группа Антитела защищает Харьковскую область
0:03:48
Ганна Маляр
Этот процесс очень чувствителен: Анна Маляр объяснила, почему эвакуацию из Азовстали пока не комментируют
0:06:40
Сергій Грабський
Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что планирует Россия и почему обстреливает пограничные города
Що таке НАТО
Что такое НАТО, как работает и какие отношения с Украиной? Разбираем вместе
Больше видео
Роберт Де Ниро
Читать дальше
Посетить Украину в переломный момент её истории: Андрей Ермак пригласил кинорежиссера Роберта де Ниро приехать в Украину
Як приготувати гуакамоле — рецепт Володимира Ярославського
Читать дальше
Как приготовить гуакамоле? Идеальная закуска и ингредиент для салата

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь