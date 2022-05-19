Леся Никитюк, Позитив, MamaRika, Женя Кот — как украинские звезды устроили праздник для детей-переселенцев

Ведущая Нового канала Леся Никитюк вместе с другими популярными украинскими звездами приняла участие в благотворительном проекте Дети — Детям в Черновцах.

Проект устроил праздник для детей — звездные гости, танцы, песни, развлечения, мастер-классы и подарки. Украинские звезды были в гостях у детей-переселенцев, которые живут сейчас в Черновцах.

Приблизительно 1600 малышей смогли отвлечься от войны и провести счастливый и беззаботный день.

Кроме Леси Никитюк, приняли участие в акции исполнители Позитив и Вадим Олийнык, певица MamaRika, хореографы Женя Кот и Юлия Сахневич, а также ведущая Лилия Ребрик.

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Своей миссией “звездный десант” видел подарить малышам улыбку. И с ней артисты справились.

— Это очень важная и хорошая инициатива, главные герои которой — дети! В каждом городе мы приглашаем местных малышей поддержать деток, которые были вынуждены покинуть свои дома или вообще потеряли дома. Важно напоминать им, что жизнь идет, что они остаются детьми. Вместе рисовать мечты о будущем, — рассказал один из инициаторов акции Позитив.

Каждый ивент — маленький праздник: теплое общение с любимыми звездами, танцы, мастер-классы, игровые зоны, вкусности и подарки. Главное — самый строгий подход к безопасности детей, которых мы приглашаем.

Проект Дети — Детям основали Позитив (MOZGI), Василий Котляров (NZK) и Андрей Бескровный (DJ Bloodless). Их миссия — помочь детям-переселенцам со всей страны адаптироваться на новом месте.

Уже состоялось несколько встреч — в Каменце-Подольском, Хмельницком и Львове.

Напомним, Леся Никитюк активно занимается волонтерской деятельностью. Мы рассказывали о ее работе в координационном центре, ведущая также делится историями, которые ее впечатляют.

А еще раньше телеведущая рассказывала, что разместила в собственном доме в Хмельницком около 60 беженцев с животными. В ее доме люди могут отдохнуть и остаться на время, пока не решат, куда двигаться дальше.

Позже она запустила флешмоб #КрасадляЗСУ, который поддержала часть украинок. Но подобная идея понравилась не всем. Часть пользователей и медийных личностей считают такую ​​акцию сексистской.