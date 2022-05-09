Флешмоб #КрасадляЗСУ — Леся Никитюк об инициативе красоты и женственности для защитников Украины

В условиях войны многие женщины чувствуют себя подавленными и не столь привлекательными. Но война — не повод пренебрегать собой. Так как твоя красота может помочь ВСУ!
Телеведущая и актриса Леся Никитюк на своей странице в Instagram поделилась инициативой, которая поможет воинам ВСУ почувствовать поддержку женщин.
Леся Никитюк инициировала флешмоб Краса для ЗСУ.
Время страха прошло, мы высоко подняли голову. А если мы ее подняли — значит, она должна выглядеть роскошно!
Время страха прошло, мы высоко подняли голову. А если мы ее подняли — значит, она должна выглядеть роскошно!
Этим постом телеведущая призвала женщин выкладывать свои фото с хештегом, чтобы украинские воины видели и чувствовали поддержку в тылу. Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно выложить фото с хештегом #красадляЗСУ.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)
Публикация от Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)
Флешмоб уже подхватили Оля Полякова, Маша Ефросинина, Соня Плакидюк и более двух тысяч женщин. Помни, мужчины обязательно вернутся к своим красавицам.
Леся Никитюк активно занимается волонтерской деятельностью. Мы рассказывали о ее работе в координационном центре, ведущая также делится историями, которые ее поражают.
А еще раньше телеведущая рассказывала, что разместила в собственном доме в Хмельницком около 60 беженцев с животными. В ее доме люди могут отдохнуть и остаться на время, пока не решат, куда двигаться дальше.
Ранее мы рассказывали, почему во время Второй мировой женщины красили губы.