Флешмоб #КрасадляЗСУ — Леся Никитюк об инициативе красоты и женственности для защитников Украины

В условиях войны многие женщины чувствуют себя подавленными и не столь привлекательными. Но война — не повод пренебрегать собой. Так как твоя красота может помочь ВСУ!

Телеведущая и актриса Леся Никитюк на своей странице в Instagram поделилась инициативой, которая поможет воинам ВСУ почувствовать поддержку женщин.

Краса для ЗСУ

Леся Никитюк инициировала флешмоб Краса для ЗСУ.

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Время страха прошло, мы высоко подняли голову. А если мы ее подняли — значит, она должна выглядеть роскошно!

Этим постом телеведущая призвала женщин выкладывать свои фото с хештегом, чтобы украинские воины видели и чувствовали поддержку в тылу. Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно выложить фото с хештегом #красадляЗСУ.

Флешмоб уже подхватили Оля Полякова, Маша Ефросинина, Соня Плакидюк и более двух тысяч женщин. Помни, мужчины обязательно вернутся к своим красавицам.

Что еще делает Леся Никитюк во время войны?

Леся Никитюк активно занимается волонтерской деятельностью. Мы рассказывали о ее работе в координационном центре, ведущая также делится историями, которые ее поражают.

А еще раньше телеведущая рассказывала, что разместила в собственном доме в Хмельницком около 60 беженцев с животными. В ее доме люди могут отдохнуть и остаться на время, пока не решат, куда двигаться дальше.

Ранее мы рассказывали, почему во время Второй мировой женщины красили губы.