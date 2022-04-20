Красота — это твое оружие. Почему во время Второй мировой женщины красили губы

Актриса, певица, ведьма или домохозяйка? Кто эта женщина, которая пользуется красной помадой? В разное время существовало множество предубеждений и стереотипов именно об этом предмете косметички. Однако Вторая мировая война изменила все.

Да, именно темные времена заставляют сиять нас ярче. Как бы ни звучало безумно в первые дни полномасштабного вторжения, но красный цвет на губах — именно то, что нужно.

Конечно, некоторые события морально сваливают с ног и нет желания ни вставать с кровати, ни говорить с кем-то, не говоря уже о том, чтобы вообще смотреть в зеркало и рисовать ровные красные линии.

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Однако именно такие маленькие ритуалы дают нам ощущение нормальности, которое было утрачено почти два месяца назад. Да-да, все прочитали эту кучу постов в Instagram о красной помаде во времена Второй мировой войны.

И это люди жили в состоянии полного хаоса и неопределенности несколько лет, но находили в себе силы на то, что будет поднимать их боевой дух. У них не было соцсетей и мемов? Да, но что нам мешает использовать как старые, так и новые способы поддержания своей психики?

Как приобретала популярность красная помада во времена Второй мировой войны

Во времена Второй мировой женщины не забывали о важном атрибуте. Например, в США компания Elizabeth Arden создала специальный оттенок помады, хорошо комбинировавшийся с красной окантовкой на форме.

Все это происходило не без поддержки правительства. Так же и в Великобритании Уинстон Черчилль ввел кампанию Красота — твой долг.

Другая косметика со временем становилась все более дефицитной, поэтому оставаться стереотипно красивой было все тяжелее. Кому-то приходилось даже заменять привычные тушь для ресниц или пудру на другие более доступные вещи. Помаду, например, либо делали самостоятельно, либо просто пользовались соком свеклы.

Поэтому чиновникам пришлось выбирать, какое средство лучше оставить, чтобы женщины и дальше могли чувствовать себя комфортно. Тогда выбор и пал именно на помаду. Ее продажи после такого решения выросли за одну ночь.

Начали появляться оттенки с красноречивыми названиями Auxiliary Red, Victory Red и Home Front Ammunition. Переводились они дословно как Вспомогательный красный, Победный красный и Боеприпасы тыла.

Женщины, которые красили губы, превратились из тех, кто в зоне риска, в патриотически настроенных. А месседж для них тоже был вполне понятен.

Губная помада — ваше оружие, а вы — солдат тыла.

Как рассказывает The Mirrow, красные губы стали мощным символом гламура и неповиновения военного времени.

А слухи, что Гитлер ненавидел женщин с красными губами, только давали женщинам еще один повод использовать яркий оттенок помады. Это был еще и своеобразный протест, позволяющий почувствовать собственную силу, даже когда находишься вдали от фронта.

Кроме того, рекламные лозунги того времени лучшим образом объясняют, зачем же пользоваться красной помадой во время войны. Один из них громко заявлял:

Никакая помада не выигрывает войну. Однако она символизирует одну из причин, почему мы боремся, — драгоценное право женщин быть женственными и прекрасными в любых обстоятельствах.

Почему же во время Второй мировой женщины красили губы

В целом такая тенденция получила активное развитие именно в США и Великобритании. Несмотря на то, что многие производства были переформатированы под нужды военного времени, некоторые из них все же продолжали работу по-прежнему.

Красная помада была в те времена либо не по карману, либо вообще не появлялась в магазинах. А точнее, ее разбирали за считанные минуты или часы. Да, почти как с сахаром у оккупантов, но здесь все более цивилизованно и без драк.

Как же она стала такой желанной? Этот момент лучше всего объяснить с психологической точки зрения. Конечно, во время войны как никогда понимаешь ценность человеческой жизни, в том числе и собственной.

Забытое чувство и бегство от реальности

Больше всего хочется вернуться в состояние нормальности и делать все те вещи, которые раньше откладывались на потом. Носить яркие наряды, ходить на концерты, ярко краситься, и т.д. — все, что часто считается стереотипным.

Все это во время Второй мировой, как и сейчас, стало просто недоступным. Со все сторон только новости об обстрелах, а вместо актуальных фасонов юбок — разновидности бомб и химического оружия.

Конечно, любой человек захочет хотя бы на минуту убежать от реальности и погрузиться в забытые чувства. Именно в этом женщинам как помогала красная помада, так и продолжает это делать.

Откуда мы знаем? Просто проверили. И то ли это была обычная попытка психики убедить себя и спастись, то ли действительно красный цвет на губах придает ощущение нормальности.

Ты уже не испуганная девушка, которая не знает, как двигаться дальше. Теперь это уверенная женщина, удерживающая тыл страны. По крайней мере, в это хочется верить.

Красились ли во время Второй мировой войны в Украине

Точно неизвестно, что тогда происходило с производством косметики в Советском Союзе, в котором и до начала военных действий женщины не имели доступа к широкому выбору средств красоты.

В начале 40-х годов, конечно, СССР пытался показывать себя миру как прогрессивную страну, забывая о средневековых взглядах на жизнь. Точно так же, как делает это сейчас наш враг.

Приобретала популярность косметическая продукция определенных компаний, а также яркая помада. После начала войны все производства тоже пришлось переформатировать и поставить на военные рельсы, а возобновили их прежнюю деятельность только в 50-х годах. Поэтому если женщины и пользовались косметикой, то сделанной самостоятельно.

После войны советские женщины успели увидеть, каким может быть мир, и стали ориентироваться на голливудских звезд. Однако не успели войти в моду накрашенные ярким красным губы, как Советский Союз начал замедлять эти гламурные процессы.

Впоследствии женщины не видели ничего, кроме советских журналов моды и икон стиля СССР. Все стали превращаться в безликую массу, как при фюрере. Однако в этот раз их уже не считали лучшим народом.

И сейчас, когда снова за окном война, а противник не ценит ни человеческую жизнь, ни отдельную личность, лучшее время для женщин вспомнить, кто мы на самом деле. И почему бы не попытаться начать процесс становления собственного я с красной помады?

Однако иногда страдает не только ментальное здоровье, но и физическое. Чтобы его улучшить, могут помочь специальные упражнения. Читай, как и зачем заниматься йогой во время войны.