Здоровье и красота

Красота — это твое оружие. Почему во время Второй мировой женщины красили губы

Даниэла Долотова, редактор сайта 20 апреля 2022, 13:00
Краса - це твоя зброя
Фото: Pexels, Unsplash

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