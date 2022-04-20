Здоров'я та краса

Краса — це твоя зброя. Чому під час Другої світової жінки фарбували губи

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Квітня 2022, 13:00
Краса - це твоя зброя
Фото: Pexels, Unsplash

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