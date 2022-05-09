Флешмоб #КрасадляЗСУ — Леся Нікітюк про ініціативу краси та жіночності для захисників України

В умовах війни багато жінок почуваються пригніченими та менш привабливими. Але війна — не привід нехтувати собою. Оскільки твоя краса може допомогти ЗСУ!

Телеведуча та акторка Леся Нікітюк на своїй сторінці в Instagram поділилась ініціативою, що допоможе воїнам ЗСУ відчути підтримку жінок.

Краса для ЗСУ

Леся Нікітюк ініціювала флешмоб Краса для ЗСУ.

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Час страху пройшов, ми високо підняли голову. А якщо ми її підняли — значить вона має виглядати розкішно!

Цим постом телеведуча закликала жінок викладати свої фото з хештегом, щоб українські воїни бачили і відчували підтримку в тилу. Щоб долучитись до флешмобу, потрібно викласти фото з хештегом #красадляЗСУ.

Флешмоб уже підхопили Оля Полякова, Маша Єфросиніна, Соня Плакидюк та понад дві тисячі жінок. Пам’ятай, чоловіки обов’язково повернуться до своїх красунь.

Що ще робить Леся Нікітюк під час війни?

Леся Нікітюк активно займається волонтерською діяльністю. Ми розповідали про її роботу в координаційному центрі, ведуча також ділиться історіями, які її вражають.

А ще раніше телеведуча розповідала, що розмістила у власному будинку в Хмельницькому майже 60 біженців із тваринами. В її будинку люди можуть перепочити і залишитись на певний час, доки не вирішать, куди рухатися далі.

Раніше ми розповідали, чому під час Другої світової жінки фарбували губи.