Добро пожаловать в Хмельницкий: Леся Никитюк ищет работу для вынужденных переселенцев

Тысячи разрушенных домов, миллионы разрушенных жизней. Пока мы посвящали свое время построению карьеры, агрессор создавал свой захватнический сокрушительный план.

А теперь спланированная жизнь снова стоит на развилке с одним вопросом: “Что дальше делать?” Многим приходится отправляться на долгие поиски работы, когда средства к существованию тают быстрее, чем надежды найти идеальную вакансию.

Поэтому Леся Никитюк расширила свою помощь тем, кто остался без дома из-за полномасштабной войны.

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Сначала ведущая Нового канала обустроила центр для вынужденных переселенцев в родном Хмельницком, после чего начала искать для них не только жилье, но и работу.

Леся Никитюк призывает жителей города писать ей о любых вакансиях и уверяет — все под личную ответственность ведущей.

Хочу попросить, если у вас есть вакансии на любую работу, напишите нам! Многие переселенцы готовы делать что угодно!

Ведущая убеждена, что ее родной город готов помогать всем нуждающимся. Хмельницкий сейчас стал транзитной зоной, но многие все равно решают остаться.

Поэтому сейчас в городе работает более 100 временных приютов для переселенцев в Хмельницком и столько же в области.

Как сообщить о вакансии

Чтобы помочь переселенцам и сообщить о вакансии, необходимо написать в Telegram-канал Координационного центра Леси Никитюк.

Для этого нужно расписать все детали и условия трудоустройства в контакты @ye_dopomoha.

Как попросить о помощи

Для того чтобы оставить объявление о поиске жилья, одежды, предметов гигиены или других вещей, нужно написать в Telegram в контакты @treba_dopomoha.

Напомним, ранее мы рассказывали, как написать удачное резюме.

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