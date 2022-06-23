Українці неймовірні — Сергій Притула розповів про темпи збору на Байрактари

Телеведучий та волонтер Сергій Притула вчора відзначив свій 41-й день народження. Замість подарунків він поставив амбітну мету: зібрати 500 млн грн за тиждень на три Байрактари для українських захисників.

Збір на Байрактари

Станом на сьогодні вже зібрано понад 360 млн грн. Такий результат українці зробили за добу. На цю суму можна придбати два Байрактари.

Ми підіб’ємо підсумки цього дня близько дев’ятої вечора.

Акція була розпочата 22 червня о 9:00 ранку. Сергій Притула, коментуючи, розплакався.

Зараз також дивляться

Це феноменально! Наші люди розчулюють своєю жертовністю.

Відверто великих пожертв дуже мало. Попри те, що великий бізнес також долучився до ініціативи. Левова частка донатів — 2, 5, 10, 20, 50 і 100 грн.

Це доводить: немає маленької пожертви. Кожна копійка вирішує все.

Ми активно комунікуємо з компаніями задля донатів. Адже зазвичай активність збору найвища у перший день, а далі люди втомлюються.

Ми хочемо зібрати на три Байрактари, а якщо вийде більше, то візьмемо, на скільки вистачить.

Як долучитись до збору на Байрактари

Щоб долучитись до збору на Байрактари для українських захисників, зайди за цим посиланням.

Перекази можна здійснювати по Україні та за кордоном, а також через Patreon та криптовалюту.

Дивитися відео, як Байрактар нищить російську техніку — це добре. Але уявити, що ви стали частинкою цього процесу, бо ви забезпечили його, ще крутіше!

Сергій Притула закликає долучитися до збору коштів і дякує людям, бо вони допомагають реалізовувати такі великі проекти.

Українці переписують історію, дякую вам!

Сергій Притула розповів, як його фонд збирає гроші на безпілотники Валькірія для ЗСУ, і анонсував продаж власної роботи.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!