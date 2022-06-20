Флешмоб в Instagram для підтримки ЗСУ від Андрія Бєднякова: як реагують українці на заклики до благодійності

Українці щодня продовжують свою боротьбу і кожен – на своєму фронті. Ведучий проекту Нового каналу Де логіка? Андрій Бєдняков вирішив не обмежуватись спробами донести до світу правду та запустив флешмоб з метою залучити людей до благодійності.

Вже чимало раз відомі українці доводили, що кожна гривня має значення і будь-яка сума пожертв наближає Україну до перемоги.

Тому щодня Андрій Бєдняков нагадує своїм підписникам в Instagram, що зараз саме час відправити кошти для ЗСУ.

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Ведучий закликає надсилати 100 гривень на потреби української армії після випитої кави, смачного морозива або ж прогулянки містом.

Катаєшся на крутій німецькій тачці по місту та слухаєш музику? Добре. Катайся. Але як припаркуєшся – скинь 100 гривень на ЗСУ. Хлопцям. На литовську. Биту. Фарбовану. Їм не принципово. Дякую.

Усі ці буденні приємності стали можливими завдяки стійкості ЗСУ, тому нам у тилу теж варто їм допомагати наскільки це можливо.

Підписники Андрія Бєднякова вже активно підтримують флешмоб та щоразу публікують у своїх соцмережах звіти про свою благодійність.









Ведучий своєю чергою ділиться ними, щоб заохотити ще більше людей примножувати добрі справи та рухатися до перемоги разом.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула розповів історію найменшого пожертвування та пояснив, чому для благодійних фондів зараз важлива кожна копійка.