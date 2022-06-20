Шоу-биз

Флешмоб в Instagram для поддержки ВСУ от Андрея Беднякова: как реагируют украинцы на призывы к благотворительности

Даниэла Долотова, редактор сайта 20 июня 2022, 22:30
Андрій Бєдняков
Фото: Новый канал

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