Флешмоб в Instagram для поддержки ВСУ от Андрея Беднякова: как реагируют украинцы на призывы к благотворительности

Украинцы каждый день продолжают свою борьбу и каждый – на своем фронте. Ведущий проекта Нового канала Где логика? Андрей Бедняков решил не ограничиваться попытками донести до мира правду и запустил флешмоб с целью вовлечь людей в благотворительность.

Уже многие известные украинцы доказывали, что каждая гривна имеет значение и любая сумма пожертвований приближает Украину к победе.

Поэтому каждый день Андрей Бедняков напоминает своим подписчикам в Instagram, что сейчас самое время отправить средства для ВСУ.

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Ведущий призывает присылать 100 гривен на нужды украинской армии после выпитого кофе, вкусного мороженого или прогулки по городу.

Катаешься на крутой немецкой тачке по городу и слушаешь музыку? Хорошо. Катайся. Но как припаркуешься – скинь 100 гривен на ВСУ. Ребятам. На литовскую. Битую. Окрашенную. Им не важно. Спасибо.

Все эти обыденные удовольствия стали возможны благодаря устойчивости ВСУ, поэтому нам в тылу тоже стоит им помогать насколько это возможно.

Подписчики Андрея Беднякова уже активно поддерживают флешмоб и каждый раз публикуют в своих соцсетях отчеты о своей благотворительности.









Ведущий в свою очередь делится ими, чтобы привлечь еще большее количество людей приумножать добрые дела и двигаться к победе вместе.

Напомним, ранее Сергей Притула рассказал историю наименьшего пожертвования и объяснил, почему для благотворительных фондов сейчас важна каждая копейка.