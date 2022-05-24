Я з жахом чекав на телефонний дзвінок від дружини — Андрій Бєдняков про ранок 24 лютого

Ранок 24 лютого став жахом для кожного українця. Мало хто не міг повірити, більшість — панікували. І одна справа, якщо поряд рідні. Та зовсім інша, коли деякі члени сім’ї були по різних містах чи навіть країнах. Як-от у ведучого проекту Нового каналу Де логіка? Андрія Бєднякова. Напередодні війни він якраз полетів у відрядження за кордон.

— Я був у Катарі, моя дружина з донькою — в Києві, а мама з сестрою — в Маріуполі, — розповів телеведучий в інтерв’ю проекту Денисов Time. Війна.

Найскладніше було перебувати за кордоном, бо там ти взагалі не розумієш, що відбувається в Україні. Особливо перші два дні. На той момент ми вже прилетіли знімати на Мальдіви. Були на рибацькому острові.

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Там був дуже поганий інтернет, міг додзвонитися до своїх через раз. Плюс різниця в часі. 24 лютого я прокинувся, і якраз прийшло повідомлення про перші вибухи.

З жахом чекав на дзвінок від дружини.

Сам не телефонував, щоб не будити. Хвилин за 15–20 вона набрала і сказала, що чула вибухи. Вже майже починала плакати, і я її заспокоїв, попросив заспокоїти дитину, зібрати речі та спуститися в бомбосховище.

Андрій Бєдняков з дружиною, акторкою Анастасією Короткою, вирішили, що будуть стежити за новинами та ухвалювати рішення за ситуацією.

Андрій Бєдняков з родиною

— 24/7 сидів у номері біля тумбочки, бо там була зарядка, а в мене дуже швидко сідав телефон, — згадує ведучий.

Про те, що я на океані, навіть не думав. Воду бачив лише коли ми приїхали і коли виїжджали з острова. Коли стало зрозуміло, куди їде моя родина, вилетів до них.

Раніше ми розповідали, як Олександр Зінченко вкрив чемпіонський кубок прапором України та не стримав сліз.