Я с ужасом ждал телефонного звонка от жены — Андрей Бедняков об утре 24 февраля

Утро 24 февраля стало ужасом для каждого украинца. Мало кто не мог поверить, большинство — паниковали.

И одно дело, если рядом родные. Но совсем другое, когда некоторые члены семей находились по разным городам или даже странам. Как у ведущего проекта Нового канала Где логика? Андрея Беднякова. Накануне войны он как раз улетел в командировку за границу.

— Я был в Катаре, моя жена с дочерью — в Киеве, а мама с сестрой — в Мариуполе, — рассказал телеведущий в интервью проекту Денисов Time. Війна.

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Сложнее всего было находиться за границей, потому что там ты вообще не понимаешь, что происходит в Украине. Особенно первые два дня. К тому моменту мы уже перелетели снимать на Мальдивах. Находились на рыбацком острове.

Там был очень плохой интернет, мог дозвониться своим через раз. Плюс разница во времени. 24 февраля я проснулся, и как раз пришло сообщение о первых взрывах.

С ужасом ждал телефонного звонка от жены.

Сам не звонил, чтобы не будить. Минут через 15–20 она набрала и сказала, что слышала взрывы. Уже почти начинала плакать, и я ее успокоил, попросил успокоить ребенка, собрать вещи и спуститься в бомбоубежище.

Андрей Бедняков с женой, актрисой Анастасией Короткой, решили, что будут следить за новостями и принимать решения по ситуации.

Андрей Бедняков с семьей

— 24/7 сидел в номере возле тумбочки, потому что там была зарядка, а у меня очень быстро садился телефон, — вспоминает ведущий. О том, что я на океане, даже не думал. Воду видел только когда мы приехали и выезжали с острова. Когда стало понятно, куда едет моя семья, вылетел к ним.

Ранее мы рассказывали, как Александр Зинченко укрыл чемпионский кубок флагом Украины и не сдержал слез.