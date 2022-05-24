Шоу-биз

Я с ужасом ждал телефонного звонка от жены — Андрей Бедняков об утре 24 февраля

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 24 мая 2022, 18:30
Ведучий Андрій Бєдняков розповів як пройшов його ранок 24 лютого

Больше новостей
Оксана Мироненко
Она потеряла маму в Буче, но не сломалась духом. Трогательная история украинского врача
Українські переселенці відновлюють бізнес на новому місці
Кофе на херсонских арбузах и йога для успокоения — как переселенцы возрождают свой бизнес
інформатика
Выходим за пределы PowerPoint: в Украине запускается нескучная школьная информатика для будущих кибервоинов
Історія Кароліни Ваноян - 16-річної музикантки з Краматорська
Мне всего 16, я не могу пойти на фронт. Скрипка — единственное, что сейчас могу сделать. История скрипачки из Краматорска
Смотреть больше

Материалы по теме

Оксана Мироненко
Она потеряла маму в Буче, но не сломалась духом. Трогательная история украинского врача
Українські переселенці відновлюють бізнес на новому місці
Кофе на херсонских арбузах и йога для успокоения — как переселенцы возрождают свой бизнес
інформатика
Выходим за пределы PowerPoint: в Украине запускается нескучная школьная информатика для будущих кибервоинов
Історія Кароліни Ваноян - 16-річної музикантки з Краматорська
Мне всего 16, я не могу пойти на фронт. Скрипка — единственное, что сейчас могу сделать. История скрипачки из Краматорска

Видео
0:03:16
Українські переселенці відновлюють бізнес на новому місці

Кофе на херсонских арбузах и йога для успокоения — как переселенцы возрождают свой бизнес
0:02:37
Перехоплені розмови окупантів
Изнасилование восьмилетней девочки и мародерство. Перехваченные разговоры оккупантов от СБУ
0:04:15
Коли метро у Харкові розпочне роботу Розклад, графік та інші подробиці
Не только укрытие! Харьковский метрополитен возобновил свою работу — как реагируют горожане
0:02:21
волонтери Дніпро
Обычные люди с необыкновенным сердцем: волонтеры из Днепра ежедневно спасают жителей горячих точек
Зміна графіку київського метро з 21 квітня 2022 року - що відомо
Как работает метро в Киеве сегодня: пересадки и закрытые станции
0:00:00
Зустріч Рамштайн-2 - результати для України
Еще больше артиллерии, противокорабельных систем и танков — результаты второй встречи Рамштайн для Украины
0:03:57
Мар'їнка, яка ситуація в місті
Оккупанты используют почти всё запретное оружие! Репортаж под обстрелами из прифронтовой Марьинки
0:03:28
Вивезення тварин з гарячих точок до Львова - притулок Домівка
Изнуренным и брошенным, им дают приют — как волонтеры во Львове спасают животных из горячих точек
0:06:06
Сєвєродонецьк та Луганський напрямок тримають оборону — Гайдай
Ситуация стабильно тяжелая — что на самом деле происходит на Луганском направлении
0:02:53
Героїчні котики: як художниця допоагає ЗСУ
Героические котики собирают деньги для ВСУ. Как художница оригинально помогает военным
Больше видео
Заняття йогою вдома
Читать дальше
Приветливость и комфорт: топ-5 YouTube-каналов для занятий йогой в домашних условиях

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь