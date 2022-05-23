Под овации стадиона! Зинченко укрыл чемпионский кубок флагом Украины и не сдержал слез

Маленькие или большие наши победы, не столь важно, поскольку они дают нам силы идти дальше к одной великой. Еще одним крупным достижением украинцев стала победа Манчестер Сити в английской Премьер-лиге (АПЛ).

При чем здесь британский футбольный клуб, спросишь ты? Все просто — победу ему принес украинский футболист Александр Зинченко. На экваторе матча с Астон Виллой полностью изменил ход игры. За счет этого Манчестер Сити второй год подряд выиграл АПЛ.

Украинцы привыкли собирать трофеи, правда, в поле боя. На этот раз не стал исключением и на кубке взвился украинский флаг. Его на чемпионский кубок пристроил сам Зинченко, после чего спортсмен не смог сдержать слез.

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Зрители матча переняли эмоции футболиста и устроили овации в честь столь выдающейся победы.

Александр Зинченко в своем интервью изданию Sky Sports отметил, что хочет привезти трофей в Украину, потому что украинцы того стоят.

Эти эмоции я никогда не забуду. Это незабываемая победа для всех украинцев, страдающих сейчас из-за нападения России на мою страну. Я очень горжусь тем, что я украинец.

Кроме того, футболист поблагодарил команду за всю поддержку, которую они оказали ему после начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее Зинченко уже успел выиграть еще одну Премьер-лигу (АПЛ), Кубок Англии, Суперкубок и четырежды Кубок английской лиги.

А еще один известный футболист Андрей Шевченко стал послом инициативы, призванной объединять людей со всего мира для помощи нашему государству. Читай, чем будет заниматься легенда украинского футбола в рамках UNITED24.