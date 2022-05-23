Шоу-біз

Під овації стадіону! Зінченко вкрив чемпіонський кубок прапором України та не стримав сліз

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Травня 2022, 15:00
Олександр Зінченко
Фото: Getty Images

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