Під овації стадіону! Зінченко вкрив чемпіонський кубок прапором України та не стримав сліз

Маленькі чи великі наші перемоги, не так уже й важливо, оскільки вони дають нам сили йти далі до однієї великої. Ще одним великим досягненням українців стала перемога Манчестер Сіті в англійській Прем’єр-лізі (АПЛ).

До чого тут британський футбольний клуб, запитаєш? Все просто — перемогу йому приніс український футболіст Олександр Зінченко, який на екваторі матчу з Астон Віллою повністю змінив хід гри. Завдяки цьому Манчестер Сіті другий рік поспіль виграли АПЛ.

Українці звикли збирати трофеї, щоправда, на полі бою. Цей раз не став винятком, і на кубку замайорів український прапор. Його на чемпіонський кубок прилаштував сам Зінченко, після чого спортсмен не зміг стримати сліз.

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Глядачі матчу перейняли емоції футболіста та влаштували овації на честь такої визначної перемоги.

Олександр Зінченко у своєму інтерв’ю виданню Sky Sports зазначив, що хоче привезти трофей в Україну, тому що українці того варті.

Ці емоції я не забуду ніколи. Це незабутня перемога для всіх українців, які зараз страждають через напад Росії на мою країну. Я дуже пишаюся тим, що я українець.

Крім того, футболіст подякував команді за підтримку, яку вони дали йому після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше Зінченко встиг виграти ще одну Прем’єр-лігу (АПЛ), Кубок Англії, Суперкубок та чотири рази Кубок англійської ліги.

А ще один видатний футболіст Андрій Шевченко став амбасадором ініціативи, яка покликана об’єднувати людей з усього світу довкола допомоги нашій державі. Читай, чим займатиметься легенда українського футболу в рамках UNITED24.