Під овації стадіону! Зінченко вкрив чемпіонський кубок прапором України та не стримав сліз

Маленькі чи великі наші перемоги, не так уже й важливо, оскільки вони дають нам сили йти далі до однієї великої. Ще одним великим досягненням українців стала перемога Манчестер Сіті в англійській Прем’єр-лізі (АПЛ).
До чого тут британський футбольний клуб, запитаєш? Все просто — перемогу йому приніс український футболіст Олександр Зінченко, який на екваторі матчу з Астон Віллою повністю змінив хід гри. Завдяки цьому Манчестер Сіті другий рік поспіль виграли АПЛ.
Українці звикли збирати трофеї, щоправда, на полі бою. Цей раз не став винятком, і на кубку замайорів український прапор. Його на чемпіонський кубок прилаштував сам Зінченко, після чого спортсмен не зміг стримати сліз.
Глядачі матчу перейняли емоції футболіста та влаштували овації на честь такої визначної перемоги.
Олександр Зінченко у своєму інтерв’ю виданню Sky Sports зазначив, що хоче привезти трофей в Україну, тому що українці того варті.
Ці емоції я не забуду ніколи. Це незабутня перемога для всіх українців, які зараз страждають через напад Росії на мою країну. Я дуже пишаюся тим, що я українець.
Ці емоції я не забуду ніколи. Це незабутня перемога для всіх українців, які зараз страждають через напад Росії на мою країну. Я дуже пишаюся тим, що я українець.
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Публикация от Sky Sports (@skysports)
Крім того, футболіст подякував команді за підтримку, яку вони дали йому після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Раніше Зінченко встиг виграти ще одну Прем’єр-лігу (АПЛ), Кубок Англії, Суперкубок та чотири рази Кубок англійської ліги.
А ще один видатний футболіст Андрій Шевченко став амбасадором ініціативи, яка покликана об’єднувати людей з усього світу довкола допомоги нашій державі. Читай, чим займатиметься легенда українського футболу в рамках UNITED24.