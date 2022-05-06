Lifestyle

46 медалей та перше місце в рейтингу! Як українські спортсмени підкорюють Дефлімпійські ігри

Олена Яковлєва, редакторка сайту 06 Травня 2022, 11:45
Дефлімпійські ігри 2022 - все про змагання, збірну України та кількість медалей

Більше відео
Коли закінчиться дефіцит пального в Україні
Це не природне збільшення, це — паніка. Міністерка економіки про дефіцит пального та розв’язання проблеми
0:03:03
Баггі для ЗСУ - інженери з Кривого Рогу розробили вбивцю танків
Вбивці танків! У Кривому Розі для ЗСУ створюють швидкісні баггі
0:04:13
Михайлівський собор
Чарівні дзвони Михайлівського собору грають для киян — від Червоної калини до Щедрика
0:02:31
озеленюють Харків
Квітковий фронт: харків’яни озеленюють місто навіть під загрозою вибухів
Дивитись більше

Останні відео
0:01:29
День піхоти

З Днем піхоти 2022! Привітання та історія піхоти України
0:03:11
переїзд бізнесу
Велике переселення бізнесу в Рівне: як відновлює роботу кавове виробництво і не тільки
Дефлімпійські ігри 2022 - все про змагання, збірну України та кількість медалей
46 медалей та перше місце в рейтингу! Як українські спортсмени підкорюють Дефлімпійські ігри
0:03:27
Наслідки ракетного удару по Львову
Знімаю шолом і бачу, як в обличчя летить ракета — наслідки обстрілу електропідстанцій Львова
0:03:26
евакуація з азовсталі
За два місяці в бункерах постарішали років на 20 — історії врятованих з пекла Маріуполя
0:02:44
46 медалей та перше місце в рейтингу! Як українські спортсмени підкорюють Дефлімпійські ігри
За добу зруйнували 800 квартир: налідки ракетного удару по Краматорську
Актуальна карта бойових дій вУкраїні 6 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 травня
Новини України онлайн
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Виступ Зеленського
Зеленський об’єднав звернення до двох сильних народів: України та Великої Британії
0:08:05
ЗСУ пішли в контрнаступ на Харківсьокму та Ізюмському напрямках
Росії не вдаються ключові задуми. Денисенко про контрнаступ ЗСУ та масові удари по Україні
Більше відео
переїзд бізнесу
Читати далі
Велике переселення бізнесу в Рівне: як відновлює роботу кавове виробництво і не тільки
Наслідки ракетного удару по Львову
Читати далі
Знімаю шолом і бачу, як в обличчя летить ракета — наслідки обстрілу електропідстанцій Львова

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь