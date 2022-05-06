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46 медалей и первое место в рейтинге! Как украинские спортсмены покоряют Дефлимпийские игры

Елена Яковлева, редактор сайта 06 мая 2022, 11:45
Дефлімпійські ігри 2022 - все про змагання, збірну України та кількість медалей

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