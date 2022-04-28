Це не про перемогу, а про боротьбу — історія ветерана АТО, який здобув золото на Іграх нескорених

“Це не про перемогу, а про боротьбу на всіх фронтах”, — 25-річний ветеран АТО Ігор Галушка зі Львова здобув золото на Іграх нескорених у Гаазі.

На п’єдестал для вручення нагороди він вийшов з прапором України та закликом зберегти Маріуполь — Save Mariupol. Спортсмен намагався показати всьому світові, як Росія знищує Маріуполь та як місто героїчно боронять його побратими з Азова. Нині чоловік повернувся у рідне місто.

Наша мета — не тільки спортивні результати, а показати світу, що насправді відбувається в Україні, — розповідає Ігор.

Цьогоріч збірну України в Нідерландах зустрічали шаленими оплесками, наші спортсмени відчували неймовірну підтримку всіх учасників змагань. Ігор здобув золото і срібно у веслуванні на тренажерах, та ці нагороди далися йому нелегко.

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Раніше чоловік воював у складі полку Азов, а у квітні 2017 року під Мар’янкою дістав наскрізне кульове поранення в голову. Куля зачепила ту ділянку мозку, яка відповідає за мовлення. Ігор не міг ні говорити, ні ворушити рукою й ногою — половина тіла була паралізована. Шансів на одужання майже не було.

Це було жахливо, нестерпно просто. Емоційно дуже важко. Я обирав собі якесь слово і цілий день намагався його повторювати. Зате зараз друзі сміються, що в мене рот не закривається, — згадує ветеран.

Порятунком для нього став спорт. Боєць поставив собі за мету участь в Іграх нескорених. До неї йшов кілька років, проте від початку повномасштабної війни не мав тренувань, як і більшість наших учасників.

Це не завадило українським героям здобути медалі та показати всьому світу, чого варті наші бійці.

Меган Маркл і принц Гаррі підтримали Україну на Invictus Games. Церемонія відкриття змагань відбулася 16 квітня у Гаазі. Свій виступ дружина принца Гаррі закінчила вшануванням Української держави, вигукнувши “Слава Україні!”