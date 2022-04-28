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Это не о победе, а о борьбе — история ветерана АТО, получившего золото на Играх непокоренных

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 28 апреля 2022, 14:30

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