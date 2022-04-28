Это не о победе, а о борьбе — история ветерана АТО, получившего золото на Играх непокоренных

“Это не о победе, а о борьбе на всех фронтах”, — 25-летний ветеран АТО Игорь Галушка со Львова получил золото на Играх непокоренных в Гааге.

На пьедестал для вручения награды он вышел с флагом Украины и призывом сохранить Мариуполь — Save Mariupol. Спортсмен пытался показать всему миру, как Россия уничтожает Мариуполь и как город героически защищают его собратья из Азова. В настоящее время мужчина вернулся в родной город.

Наша цель — не только спортивные результаты, а показать миру, что происходит в Украине, — рассказывает Игорь.

В этом году сборную Украины в Нидерландах встречали безумными аплодисментами, наши спортсмены ощущали невероятную поддержку всех участников соревнований. Игорь получил золото и серебро в гребле на тренажерах, но эти награды дались ему нелегко.

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Ранее мужчина воевал в составе полка Азов, а в апреле 2017 года под Марьинкой получил сквозное пулевое ранение в голову. Пуля зацепила тот участок мозга, который отвечает за речь. Игорь не мог ни говорить, ни шевелить рукой и ногой — половина тела была парализована. Шансов на выздоровление почти не было.

Это было ужасно, невыносимо просто. Эмоционально очень тяжело. Я выбирал себе какое-нибудь слово и целый день пытался его повторять. Зато сейчас друзья смеются, что у меня рот не закрывается, — вспоминает ветеран.

Спасением для него стал спорт. Боец задался целью участвовать в Играх непокоренных. К ней шел несколько лет, однако с начала полномасштабной войны у него не было тренировок, как и у большинства наших участников.

Это не помешало украинским героям завоевать медали и показать всему миру, чего стоят наши бойцы.

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