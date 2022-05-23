У мене була дика депресія. Оля Полякова відверто про перші емоції після початку війни

Після початку війни всі українці мали сильний шок. Ніхто не думав, що 2022 року може початися така жорстока війна. Оля Полякова у спільному проекті з Машею Єфросиніною Дорослі дівчата розповіла, як пережила перші дні початку війни.

Співачка зізналася, що довго не могла нормально спати й щоранку вставала дуже рано та дивилася новини.

— Я постійно гортала стрічку, я не хотіла жити, не хотіла дихати, у мене була така дика депресія.

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Коли ти довго йдеш до своєї мети, будуєш кар’єру, багато років працюєш, як проклятий кінь, і нарешті в тебе стало щось виходити, у 40 років тебе беруть і викидають з твого життя.

Викидають із твого дому, розлучають із твоїм чоловіком, розлучають твоїх дітей із їхнім батьком… І все… у тебе нічого немає.

Це дуже страшно, адже діти втрачають друзів.

— На сьомий чи восьмий день війни моя Маша (старша дочка Олі Полякової — ред.) підходить і каже: “Мамо, вбили мою подругу…”.

І донька розповіла, що дівчинка їхала з Ірпеня зі своєю мамою та молодшою ​​сестричкою та її машину розстріляли російські солдати.

Після цього випадку я прийняла найскладніше для себе рішення — вивезти дітей за кордон, щоб їх уберегти.

Полякова сказала, що це було складне рішення тому, що вона, як і багато жінок, які вивезли дітей за кордон, отримала величезного почуття провини.

Українські зірки допомагають своїй країні, вони збирають гроші на концертах для наших військових, переселенців, постраждалих. Раніше ми розповідали, як Cirque du Soleil та Onuka об’єднаються, щоб допомогти дітям, що постраждали від війни.