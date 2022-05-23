У меня была дикая депрессия. Оля Полякова откровенно про первые эмоции после начала войны

После начала войны у все украинцев был сильнейший шок. Никто не думал, что в 2022 году может начаться така жестокая война. Оля Полякова в совместном проекте с Машей Ефросининой рассказала о том, как пережила первые дни начала войны.

Певица призналась, что долго не могла нормально спать и каждое утро вставала очень рано и смотрела новости.

— Я постоянно листала ленту, я не хотел жить, не хотела дышать, у меня была такая дикая депрессия.

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Когда ты долго идешь к своей цели, строишь карьеру, много лет работаешь, как проклятая лошадь, и наконец-то у тебя стало что-то получаться, в 40 лет тебя берут и выкидывают из твоей жизни.

Выкидывают из твоего дома, разлучают с твоим мужем, разлучают твоих детей с их отцом…И все… у тебя ничего нет.

Это очень страшно, ведь дети теряют друзей.

— На седьмой или восьмой день войны моя Маша (старшая дочь Оли Поляковой — ред.) подходит и говорит: “Мама, убили мою подругу…”.

И дочь рассказала, что девочка ехала из Ирпеня со своей мамой и младшей сестричкой и ее машину расстреляли российские солдаты.

После этого случая, я приняла сложнейшее для себя решение — вывезти детей за границу, чтобы их уберечь.

Полякова сказала, что это было сложное решение потому, что она, как и много женщин, которые вывезли детей за границу, получила огромное чувство вины.

Украинские звезды помогают своей стране, собирают деньги на концертах для наших военных, переселенцев, пострадавших. Раньше мы рассказывали, как Cirque du Soleil и Onuka объединятся, чтобы помочь детям, пострадавшим от войны.