Так виглядає повага до себе, так виглядає вибір. Маша Єфросиніна про підтримку Максима Галкіна та мовчання російських блогерів

Більшість російських блогерів вже два місяці війни вдають, що не бачать війни в Україні. Прикро те, що багато хто з них сам родом з України або має тут родичів і друзів. Попри це, вони вибрали мовчання і набивання власного гаманця.

Але є рідкісні одиниці, готові говорити правду про наші біди та саме про війну, а не спецоперацію, що почала Росія.

Відео Максима Галкіна про обстріли Одеси

Відомий комік та телеведучий Максим Галкін у своєму Instagram розповідає про те, що відбувається в Україні, і нещодавно він записав відео про обстріли в Одесі.

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— Вчора напередодні світлого свята Великодня, у день сходження благодатного вогню, летять крилаті російські ракети в житловий будинок в Одесі. Гине сім’я, гине тримісячна дитина. Як це все б’ється?

Також Галкін сказав, що і в будні ракети не повинні обстрілювати міста.

— Ви молитеся одночасно з патріархом єрусалимським за мир. Ви — офіційні особи, ви приїжджаєте, везете благодатний вогонь до Москви, й при цьому ця сама влада посилає ці ракети. Чи це знову не ми?

У такій кількості страшних речей винна Росія і при цьому каже, що не винна.

Галкін перерахував військові злочини Росії в Україні: звірства у Бучі, знищений Маріуполь, обстріли Одеси та запитав – якщо це не Росія, то що вона там робить.

Реакція Маші Єфросиніної на відео Галкіна

На це відео відреагувала українська телеведуча Маша Єфросиніна. Вона виклала відео до себе на сторінку і сказала, що це те, чого вона хотіла від російських блогерів.

— Моя фантазія малювала мені цілком ефективну картину. Якщо 25 найпопулярніших блогерів Росії висловляться (у сумі їхня кількість підписників становить понад 200 млн), то практично весь народ почує, що, крім диктатури, у них у країні є голос свободи та честі, а значить, інша правда!

Але, на жаль, майже всі мовчали.

— Сьогодні в словах Максима Галкіна я чую те, що хотіла чути від усіх людей із багатомільйонними аудиторіями усі ці два місяці!

У мене досі немає відповіді, чому вони так бояться.

Адже, подивіться, так виглядає повага до себе, так виглядає вибір — втратити майже все, але не втратити совість!

Про війну в Україні розповідають кіноактори, співаки, письменники зі всього світу, а деякі навіть приїздять до нас допомагати людям. Раніше голлівудський актор Лієв Шрайбер розповів про ніч у львівському бомбосховищі.